我是廣告 請繼續往下閱讀

民營化以來最嚴峻考驗 4月看到曙光

業績看旺至7月 精緻鋼品目標提升到12.8%

中鋼今（22）日舉辦股東常會，董事長黃建智會前指出，鋼鐵景氣難免循環，但中長期佈局包含低碳轉型、數位轉型、供應鏈轉型必須持續推動。日前中鋼公佈4月自結盈餘已經轉正、看到曙光，3月起鋼價逐漸攀升，但因第三季是淡季，預估至少樂觀看到7月，並且全年目標提升精緻鋼營收占比到12.8%。黃建智在股東會致詞表示，去年受美國實施對等關稅及歐盟進口防衛措施等影響，全球貿易保護主義升溫，進一步壓抑鋼品需求，加上國際鋼鐵產能過剩、低價鋼品傾銷等因素疊加，鋼鐵產業整體營運環境異常艱困，中鋼更面臨84年民營化以來最嚴峻的考驗。中鋼日前公布4月自結損益，稅前淨利4.85億元，已經成功轉正，不過前4月累積合併稅前淨損仍有4.82億元。縱使面對鋼鐵景氣循環，黃建智說，企業必須維持獲利，才能確保轉型、減碳等資金充裕。雖第一季面臨過年等出貨量減少、漲幅未落實，也受到下游接單狀況等影響，表現較不好，但4月已經看到曙光。黃建智表示，3月開始鋼價雖然上漲，但是漲幅並沒有4至6月大，而目前看起來接單量也沒問題，目前來看業績看旺到7月，後續接著第三季淡季，仍要看市場需求。不過，在業務部門持續與下游努力下，鋼板需求強勁，線材表現亦屬穩定，仍須視6月開出的第三季盤價而定。至於長期受到委屈的股價？黃建智認為，股價受業績表現及全球資金輪動影響顯著，特別是當前資金高度集中於AI與半導體產業，能做的只有「紮好馬步」，落實結構性調整，包含精緻鋼品、降低成本等，讓業績回歸正常獲利軌道，無法掌控股價。為提升附加價值，中鋼持續推動「精緻鋼品」開發策略，去年銷量占比達11.5%，毛利占比超過九成。黃建智指出，今年目標進一步提升至12.8%。