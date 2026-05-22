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資深工作者找兼職 3原因角色改變了

你下班後還有一份兼職嗎？根據104兼職打工平台最新調查，兼職找工作人數2025年已達72.7萬人，且兼職市場也出現結構性變化，雖然學生仍是主力族群，但45歲以上的兼職求職者近3年已超過一成，在職中同時尋找兼職者的人數也持續增加。104兼職打工平台最新《兼職市場趨勢研究報告》指出，兼職找工作人數2025年已達72.7萬人，相較2021年的60.1萬人，5年成長21%；同期兼職工作機會數也從37.6萬個增加至45.7萬個，5年成長22%。104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷表示，兼職求職者超過半數集中於24歲以下，學生仍為主力族群，但同步觀察45歲以上兼職求職者近3年穩定成長、現已超過一成，以及在職中同時找尋兼職工作的人數持續增加，兼職市場已成為不同年齡層的多元就業選擇。104兼職打工平台調查兼職求職者輪廓，「學生仍為最多數」，不過佔整體求職者比例顯著降低，近3年從43%下滑至37%，2025年身分占比第2高為待業中32%、在職中23%。年齡分布則有逐漸上升的趨勢，2025年45歲以上求職者占整體11%，找兼職的在職工作者年資，以8年以上的資深工作者增長幅度最快，佔整體22%為最大宗。翁瑀婷分析，兼職工作者的角色正在改變。過去多數年輕人找兼職，主要是為了生活費與寒暑假打工，如今逐漸延伸到探索職涯、培養第二專長與增加額外收入。另一方面，物價與生活成本提高，加上企業用人需求彈性提升，無論是外包接案，或是外送、展演活動與各種短期專案工作機會，兼職成為正職工作以外的「補充收入」，也提高中高齡投入兼職的意願。翁瑀婷指出，年齡愈小愈偏好「短期兼職」、兼顧彈性與自由，年齡愈高則愈傾向尋找「長期的兼職工作機會」，重視穩定與收入延續，更有超過7成40歲以上族群認為未來「有可能以兼職取代正職」，顯示兼職已逐漸轉變為生活型態與職涯安排的正式選項之一。