今（115）年3-4月期統一發票即將開獎，不過，財政部統計，截至今（22）日為止，1-2月期統一發票1000萬元特別獎還有4位中獎人未領獎，200萬特獎同樣也有4位中獎人還沒有兌領獎金，雲端發票百萬專屬獎則有8位中獎人未領獎，期限至7月6日，還沒對獎的人趕快找出當期發票，中獎也記得在期限內領獎。
今年1-2月期統一發票中獎號碼已在今年3月25日開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「87510041」，特獎200萬元中獎號碼為「32220522」。頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「21677046」、「44662410」、「31262513」。雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「WD08519030」、「WC19356451」、「WH52071407」、「XE72999366」、「WV58998926」、「WQ17892393」、「WG27024749」、「WC39438279」、「VZ40602400」、「WZ29699050」、「WQ70822443」、「WK06554845」、「XB85387258」、「WU04811376」、「XL96516208」、「VZ53908353」、「WJ09563018」、「XE23327796」、「WZ53239220」、「XE62303256」、「XL88634112」、「WH51268391」、「WK22201743」、「WA03186563」、「XB34207680」、「WN87577190」、「XF28871106」、「XE00254104」、「XB02202126」、「XK81684641」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網（網址：https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/）提供查詢。
根據財政部統計，在排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為14張及19張。不過，財政部統計，截至今日為止，1000萬元特別獎還有4位中獎人還沒領獎，包括在新北市土城區金城路麥當勞只花2元買塑膠袋就中千萬元，還有人在台北市中正區中山南路7號1樓的統一超商7-ELEVEN消費39元、在桃園市龜山區興華二街永豐停車場花80元停車及在台北市萬華區峨眉街美觀園消費1579元。
另外，200萬特獎也有4位中獎人未現身領獎，包括在高雄市仁武區仁雄路KEBUKE花45元買飲品，還有在高雄市甲仙區新興路中油CPC甲仙加油站花60元加油及在高雄市三民區哈爾一街統一超商7-ELEVEN花190元買菸品。
財政部賦稅署也提醒，今年1-2月期中獎統一發票領獎期限至7月6日，大家要記得對獎，中獎者應於領獎期限以前領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。
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根據財政部統計，在排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為14張及19張。不過，財政部統計，截至今日為止，1000萬元特別獎還有4位中獎人還沒領獎，包括在新北市土城區金城路麥當勞只花2元買塑膠袋就中千萬元，還有人在台北市中正區中山南路7號1樓的統一超商7-ELEVEN消費39元、在桃園市龜山區興華二街永豐停車場花80元停車及在台北市萬華區峨眉街美觀園消費1579元。
另外，200萬特獎也有4位中獎人未現身領獎，包括在高雄市仁武區仁雄路KEBUKE花45元買飲品，還有在高雄市甲仙區新興路中油CPC甲仙加油站花60元加油及在高雄市三民區哈爾一街統一超商7-ELEVEN花190元買菸品。
財政部賦稅署也提醒，今年1-2月期中獎統一發票領獎期限至7月6日，大家要記得對獎，中獎者應於領獎期限以前領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。