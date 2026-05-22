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外媒報導，美國代理海軍部長曹洪（Hung Cao）表示，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。對此，總統府發言人郭雅慧今（22）日受訪時表示，目前沒有任何訊息，期盼相關預算在國會不要節外生枝，如期順利地完成。國會山報報導，曹洪出席參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。對此，郭雅慧上午受訪時表示，確實有注意到相關訊息，不過目前沒有任何有關美國針對這項軍售要進行調整的訊息，反倒最大問題是，希望國會有關於軍售的條例，相關預算不要節外生枝，如期順利地完成，這才是目前最重要的。至於美國總統川普與總統賴清德通話是否有新的進度？郭雅慧說，若有任何最新的發展，會向國人、媒體朋友報告說明，後續情況會持續關注。