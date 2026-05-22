韓國演員孔曉振與小10歲的歌手丈夫Kevin Oh結婚4年，隨著丈夫去年正式退伍，夫妻兩人重新展開了甜蜜的兩人世界。然而，孔曉振日前在個人網路頻道上，突然向粉絲公開了正在準備搬家的近況。孔曉振曾經說住在雙層樓別墅太累，連口渴要喝水都要下樓很麻煩，加上想去郊區過療癒一點的生活，因此小倆口決定搬離首爾。

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孔曉振婚後住雙層別墅　曾說下樓裝水好麻煩

孔曉振在今年2月的影片中，就曾透露過兩層樓複層別墅的生活困擾。她當時笑著抱怨，住在兩層樓的房子裡，時間久了漸漸覺得身體吃不消，有時候在二樓躺下休息時，突然口渴想喝杯水，還必須特地走下樓梯才能拿到水，讓她感到點麻煩。

孔曉振將和老公搬家！想去郊區過療癒生活

在最新的影片中，孔曉振又宣布了自己已經下定決心要往郊區移動，希望能在遠離喧囂的地方，過上更具有療癒感的生活。

孔曉振婚房超有設計感　被大讚有品味

過去孔曉振的房子就曾因為獨特的設計感成為熱門話題，2024年曾透過好友金娜英的網路節目，首次曝光房子的內部裝潢，當時屋內充滿大膽的色彩搭配和精緻的家具擺飾，充滿文藝氣息，讓許多網友讚嘆不已。

孔曉振老公小10歲！去年才等到他退伍

孔曉振與Kevin Oh在2022年10月於美國紐約低調舉行婚禮，隨後在首爾和紐約兩地都打造了專屬的新婚居所。不過新婚生活沒過多久，擁有台美雙重國籍的Kevin Oh為了能在南韓建立穩定的家庭，決定自願入伍服役，並在2023年12月正式進入陸軍服役。

孔曉振獨自守候一年半，終於等到老公在去年6月順利退伍，兩人還一同前往歐洲與美國度假，補回緊湊的相處時光。

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尤露珉編輯記者

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