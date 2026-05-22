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文策院近日傳出延攬林志玲於6月底上任董事，引起輿論正反熱議，有些人質疑她「親中」也有人讚她形象好，不過她本人昨（21）日已在臉書上發文宣布婉謝此職位。對此，媒體人何啟聖指出，林志玲婉拒文策院董事展現漂亮退場，因她看懂公眾人物一旦進入政府任命體系，就容易被政治消費和表態。他批評民進黨文化治理一方面喊多元，一方面放任政治忠誠審查，導致真正有國際形象與市場經驗的人退出，反而傷害台灣文化產業國際化。何啟聖昨發文表示，林志玲展現了一個很漂亮的退場，漂亮之處不在於她怕了誰，也不在於她承認了什麼，而是她看懂了一件事：在今日台灣，只要文化位置一碰到官方機構，文化就很容易被政治染色；只要公眾人物進入政府任命體系，原本可以被討論的專業、公益、國際能見度，立刻會被壓縮成一句粗暴的質問：你到底是哪一邊的人？何啟聖認為，林志玲選擇不接，反而顯示她對邊界的理解。她不是沒有資格進文策院，而是沒有必要把自己多年累積的形象、信任與溫柔距離，交給一場注定被政治消費的戰場。文化人可以支持文化，藝人可以扶植創作，公益工作者可以挹注資源；但一旦進入政府任命的董事會，就不再只是「我願意幫忙」，而是被迫成為政治攻防的一枚棋子。林志玲退一步，反而保全了她最珍貴的公共資產：不被任何一方完全收編的空間。何啟聖表示，民進黨政府希望借重林志玲的國際形象，替文策院增添流行文化與海外能見度；但綠營內部與側翼輿論卻又用政治忠誠標準來檢驗她。結果是，真正有光環、有市場、有分寸的人選擇退出；而政治最喜歡留下的，往往是那些願意高聲表態、急於證明自己站隊正確的人。這不是林志玲的尷尬，而是民進黨文化政治的尷尬。何啟聖也說到，文化治理最怕的，不是文化人有兩岸經驗；最怕的是執政者一方面喊文化多元，一方面放任政治純度審查。文化機構最需要的，也不是政治正確的花名冊，而是能夠讓創作者安心創作、讓資源分配透明、讓台灣作品走出去的制度能力。若每一個有國際經驗、有兩岸經驗、有市場經驗的人，都必須先通過政治忠誠審查，台灣文化內容產業還談什麼國際化？