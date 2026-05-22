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▲金奎吏曾演過19禁電影《美人圖：私情畫慾》。（圖／미인도劇照）

韓國女星金奎吏演過大尺度19禁電影《美人圖：私情畫慾》，美豔外型收穫不少關注，近日她家卻發生入室搶劫事件。一名男子20日晚間闖入金奎吏家中，將她和友人暴打一頓後囚禁，然後搜刮她家中錢財。金奎吏趁歹徒不注意時，掙扎逃出家門，到馬路上跟路人求救，這才成功脫困，恐怖遭遇讓人看了頭皮發麻。據韓媒報導，47歲的金奎吏當時和女性友人在家，晚間9點左右，40多歲的嫌犯闖入她的住所，向金奎吏索要3000萬韓元（約新台幣62萬元），並對兩人施暴。金奎吏當下既害怕又錯愕，但她們還是故作鎮定配合，最後更趁歹徒不注意時，逃出家門，跑到馬路上向路人求救。從監視器畫面中可以看到，金奎吏和友人逃出時非常緊張，連鞋子都沒有穿，光腳在雨中奔跑，遇到路人後趕緊要對方報警。最終警察趕到現場，將金奎吏與友人送醫，兩人受到擦挫傷、骨折，嫌犯則在案發後約3個小時後遭到逮捕。此案震驚韓國社會，因為早在金奎吏前，女星Nana（林珍娜）也在家中被搶劫。Nana的案件發生在去年11月，當時她和母親在家睡覺，壞人上門後，先掐住她媽媽的脖子，Nana聽到動靜起床反抗，母女二人與歹徒扭打在一起，最終反制成功，才沒讓壞人得逞。類似案件接連發生，讓不少女性相當恐慌。韓國網友們猜測，應該是因為未婚的女星通常都獨居且身材嬌弱，才給綁匪有機可趁的念頭，希望法官能給予重判，保護受害者。金奎吏過去曾參加選美比賽，接著在模特兒界打滾，後來才成為演員，但她一度沒沒無聞，直到2018年拍攝《美人圖：私情畫慾》演出申潤福一角後，她的存在感才提高。金奎吏去年更在節目上透露，當時片中有露骨床戲，導演曾提議要不要用替身，但她堅持自己上去演，才成就這個角色。