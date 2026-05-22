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外媒報導，美國代理海軍部長曹洪（Hung Cao）表示，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。對此，外交及國防委員會召委、綠委陳冠廷今（22）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，他過去便多次在國內外公開提醒，美國若過度投入中東戰場，勢必影響印太地區軍備配置與對台交付節奏，如今相關擔憂不幸逐漸成真，令人遺憾；他也呼籲，台灣安全不應成為任何國際談判中的交換籌碼，台海穩定本身就是全球共同利益的重要一環。國會山報報導，曹洪出席參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。對此，陳冠廷指出，現代戰爭最大的限制之一，就是軍工產能、彈藥庫存與後勤維修能量並非無限，尤其高消耗性的攔截彈藥、精準武器與無人系統，在多戰區同時運作下，本來就會出現資源排擠問題，「資產無法同時部署在兩個地方」，這不是政治口號，而是戰略現實。陳冠廷表示，美國仍然是台灣最重要的安全夥伴，台美安全合作的重要性沒有改變，但此事更凸顯出台灣不能把自身安全完全建立在等待外援之上。他說，台灣必須同步強化自身防衛韌性，包括加速國防特別預算、商購、委製、國內量產，以及維修整補能量的建立，特別是在無人載具、彈藥與AI指管系統等領域。陳冠廷強調，真正的嚇阻能力，不只是「買到武器」，而是當全球局勢出現變化時，台灣仍然能夠持續維持戰備、補給與生產能力。他也再次呼籲，台灣安全不應成為任何國際談判中的交換籌碼，台海穩定本身就是全球共同利益的重要一環。