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多種疾病與吸菸有關 醫勸快戒：避免影響生活、消耗大量醫療資源

年過6旬的個案從高中就開始抽菸，菸齡超過40年，長年下來，吸菸早已成為生活的一部分，過去曾多次嘗試戒菸，但最長只維持一天。去年初因胸悶、劇烈心絞痛緊急送醫，經診斷為急性心肌梗塞合併冠狀動脈疾病，患者提到，自己平時上班時幾乎不抽菸，但下班後習慣泡一杯咖啡搭配香菸，是每天固定的紓壓方式。即使家人不喜歡菸味，仍會站在廚房抽油煙機旁吸菸，自認可以減少影響。雙和醫院家醫科醫師余明謙指出，病人的尼古丁成癮度評量（FTND）為4分，滿分10分，屬中度成癮，但長年的抽菸舉動已成為日常反射習慣，也是心理依賴的一部分，因此需量身打造合適的完整戒菸計畫。戒菸初期，病人焦躁、失眠及強烈菸癮反覆出現，余明謙說，病患為了度過戒斷期，透過吃八仙果、嗑葵花子，及散步、深呼吸及聽音樂等方式轉移注意力；其中，最大的改變，是重新建立健康的生活習慣，將過去「咖啡配香菸」的放鬆時光，改為每天固定進行壺鈴運動紓壓。余明謙提到，病患不僅成功轉移對香菸的依賴，也讓身體健康狀況逐漸改善。隨著戒菸時間拉長，明顯感受到呼吸變順、咳嗽減少，體力與精神都比過去更好。包括肺癌、慢性阻塞性肺病（COPD）、心血管疾病，以及泌尿生殖系統等多種癌症，都與吸菸有密切關聯，甚至是主要危險因子，不僅嚴重影響生活品質，也消耗大量醫療資源。余明謙表示，戒菸後，身體會很快就會出現正向變化，如血壓與心跳逐漸穩定，數週內肺功能也會開始改善，呼吸更加順暢；長期而言，更能有效降低心肌梗塞、中風、慢性肺病及多種癌症風險，即使有心血管疾病病史，戒菸仍可顯著降低疾病再發機率。許多人誤以為戒菸只能靠意志力，余明謙提醒，其實透過專業戒菸門診提供藥物治療、行為調整與支持系統協助，能有效提升戒菸成功率。余明謙說，民眾可透過尼古丁成癮度評量來檢視自身狀況，只要具健保身分，並且成癮度達4分以上或每天抽菸超過10支，即可符合衛福部國健署的二代戒菸藥物服務補助資格，鼓勵有戒菸意願的民眾至戒菸門診尋求專業服務，及早遠離菸害。