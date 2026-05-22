金曲歌王蕭敬騰2023年與經紀人女友Summer（林有慧）結婚，夫妻倆婚後感情甜蜜，更幾乎是形影不離。近日，蕭敬騰獨自前往中國錄製真人秀《五十公里桃花塢》，出道以來首次離開老婆的他，一邊收拾行李、一邊依依不捨喊「想哭」，撒嬌模樣讓網友笑說：「原來老蕭是戀愛腦」、「這麼多年第一次？兩人感情真好。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蕭敬騰（左）2023年與經紀人女友Summer（右）結婚，夫妻倆婚後感情甜蜜，更幾乎是形影不離。（圖／翻攝自蕭敬騰微博）
▲蕭敬騰（左）2023年與經紀人女友Summer（右）結婚，夫妻倆婚後感情甜蜜，更幾乎是形影不離。（圖／翻攝自蕭敬騰微博）
蕭敬騰出道首次離開Summer　獨飛中國錄實境秀狂喊：想哭

蕭敬騰近日參與實境秀《五十公里桃花塢》，出發前他坦言這是出道後第一次離開Summer，獨自去工作，只見蕭敬騰坐在地上收拾行李，邊喊著「想哭」，吐露與老婆分離的不捨。

被問到錄影期間會想自己住、還是跟別人一起？蕭敬騰十分隨性表示：「我沒什麼意見，跟大家一起住也可以，我會表現得很團體生活。」讓Summer聽完溫柔說著「這麼棒！」給予對方滿滿的情緒價值。不過，蕭敬騰隨後又說，如果非要有人單獨住又沒人願意，那他也OK。對此Summer則笑回「但大家不是都會爭取單獨住嗎？」夫妻倆逗趣對話引起熱議。

蕭敬騰婚後感情超甜蜜　私下互動網羨慕：太甜了！

影片曝光後，網友們留言表示：「原來蕭敬騰是老婆腦」、「媽呀太甜了」、「第一次看到這樣的蕭敬騰」、「這麼多年第一次？ ！他們感情真好啊」、「蕭在Summer那裡永遠都是小孩子，需要被呵護，需要這種被保護的感覺」、「怎麼有種兒子離開媽媽的感覺。」

《五十公里桃花塢》是一檔以「一個人抵達，一群人出發」的群體生活社交觀察真人秀，本季主題設定為「城市角落」，邀請周濤、袁咏儀、蕭敬騰、李雪琴等15位嘉賓，在距離城市50公里的海邊共同生活21天，節目已於5月14日迎來首播，播出後話題不斷。

相關新聞

黃宣主持功力被狂讚！蕭敬騰尷尬感成經典　盤點過往金曲獎主持人

蕭敬騰瀋陽開唱憶方大同：換個方式想他　摯友離世1年無法面對

申力安是誰？能說4國語言的清大學霸　16歲曾同台蕭敬騰飆歌

蕭敬騰愛經紀人、張震娶助理！盤點「近水樓台」藝人　伍佰也在內

王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...