金曲歌王蕭敬騰2023年與經紀人女友Summer（林有慧）結婚，夫妻倆婚後感情甜蜜，更幾乎是形影不離。近日，蕭敬騰獨自前往中國錄製真人秀《五十公里桃花塢》，出道以來首次離開老婆的他，一邊收拾行李、一邊依依不捨喊「想哭」，撒嬌模樣讓網友笑說：「原來老蕭是戀愛腦」、「這麼多年第一次？兩人感情真好。」
蕭敬騰出道首次離開Summer 獨飛中國錄實境秀狂喊：想哭
蕭敬騰近日參與實境秀《五十公里桃花塢》，出發前他坦言這是出道後第一次離開Summer，獨自去工作，只見蕭敬騰坐在地上收拾行李，邊喊著「想哭」，吐露與老婆分離的不捨。
被問到錄影期間會想自己住、還是跟別人一起？蕭敬騰十分隨性表示：「我沒什麼意見，跟大家一起住也可以，我會表現得很團體生活。」讓Summer聽完溫柔說著「這麼棒！」給予對方滿滿的情緒價值。不過，蕭敬騰隨後又說，如果非要有人單獨住又沒人願意，那他也OK。對此Summer則笑回「但大家不是都會爭取單獨住嗎？」夫妻倆逗趣對話引起熱議。
蕭敬騰婚後感情超甜蜜 私下互動網羨慕：太甜了！
影片曝光後，網友們留言表示：「原來蕭敬騰是老婆腦」、「媽呀太甜了」、「第一次看到這樣的蕭敬騰」、「這麼多年第一次？ ！他們感情真好啊」、「蕭在Summer那裡永遠都是小孩子，需要被呵護，需要這種被保護的感覺」、「怎麼有種兒子離開媽媽的感覺。」
《五十公里桃花塢》是一檔以「一個人抵達，一群人出發」的群體生活社交觀察真人秀，本季主題設定為「城市角落」，邀請周濤、袁咏儀、蕭敬騰、李雪琴等15位嘉賓，在距離城市50公里的海邊共同生活21天，節目已於5月14日迎來首播，播出後話題不斷。
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蕭敬騰近日參與實境秀《五十公里桃花塢》，出發前他坦言這是出道後第一次離開Summer，獨自去工作，只見蕭敬騰坐在地上收拾行李，邊喊著「想哭」，吐露與老婆分離的不捨。
被問到錄影期間會想自己住、還是跟別人一起？蕭敬騰十分隨性表示：「我沒什麼意見，跟大家一起住也可以，我會表現得很團體生活。」讓Summer聽完溫柔說著「這麼棒！」給予對方滿滿的情緒價值。不過，蕭敬騰隨後又說，如果非要有人單獨住又沒人願意，那他也OK。對此Summer則笑回「但大家不是都會爭取單獨住嗎？」夫妻倆逗趣對話引起熱議。
蕭敬騰婚後感情超甜蜜 私下互動網羨慕：太甜了！
影片曝光後，網友們留言表示：「原來蕭敬騰是老婆腦」、「媽呀太甜了」、「第一次看到這樣的蕭敬騰」、「這麼多年第一次？ ！他們感情真好啊」、「蕭在Summer那裡永遠都是小孩子，需要被呵護，需要這種被保護的感覺」、「怎麼有種兒子離開媽媽的感覺。」
《五十公里桃花塢》是一檔以「一個人抵達，一群人出發」的群體生活社交觀察真人秀，本季主題設定為「城市角落」，邀請周濤、袁咏儀、蕭敬騰、李雪琴等15位嘉賓，在距離城市50公里的海邊共同生活21天，節目已於5月14日迎來首播，播出後話題不斷。