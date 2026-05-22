我是廣告 請繼續往下閱讀

美國AI晶片設計大廠輝達（NVIDIA）海外總部「Nvidia Constellation」落腳台北北士科，傳下周27日將動工，CEO黃仁勳也將抵台。對此，台北市長蔣萬安今被問到，有沒有可能和黃仁勳合體？他僅微笑表示，尊重對方期程。輝達台北總部傳27日動工，黃仁勳也來台，外界高度關注2人將同台合體，蔣萬安今則回應表示，相關的進度會尊重輝達，北市府也很期待輝達的星艦能夠儘快在台北落成。而黃仁勳也傳將於同日抵台，並預計會在6月1日於台北流行音樂中心舉辦輝達GTC大會上發表keynote演講。