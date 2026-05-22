美國AI晶片設計大廠輝達（NVIDIA）海外總部「Nvidia Constellation」落腳台北北士科，傳下周27日將動工，CEO黃仁勳也將抵台。對此，台北市長蔣萬安今被問到，有沒有可能和黃仁勳合體？他僅微笑表示，尊重對方期程。 我是廣告 請繼續往下閱讀 輝達台北總部傳27日動工，黃仁勳也來台，外界高度關注2人將同台合體，蔣萬安今則回應表示，相關的進度會尊重輝達，北市府也很期待輝達的星艦能夠儘快在台北落成。而黃仁勳也傳將於同日抵台，並預計會在6月1日於台北流行音樂中心舉辦輝達GTC大會上發表keynote演講。 相關新聞 蔣萬安緊張！他預言「沈伯洋驚人得票數」：近20年最強綠營候選人看來沈伯洋做對了？國台辦「越罵越助攻」 蔣萬安聲量被反超稱鄭麗文訪美一定會被問這題！谷立言：她有機會釋疑李四川疑躲鄭麗文急落跑？畫面全都錄！他揭：對誰喊凍蒜 胡郁欣編輯記者政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...作品集 NVIDIA黃仁勳蔣萬安北士科輝達GTC大會