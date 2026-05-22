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美國代理海軍部長高雄21日在參議院聽證會表示，為了確保美國對伊朗戰爭所需彈藥，正在暫停一項價值140億美元的對台軍售案，引發國內譁然。立法院外交國防委員會立委徐巧芯表示，彈藥生產並不太會因為對台軍售就不充足，其實政治考量還是比較多，更指總統賴清德堅持台獨主張，導致川普疑慮，買武器是不是要發動戰爭，所以才造成這樣的問題。綜合外媒報導，高雄21日出席聽證會時表示，政府決定暫停對台軍售，以確保對伊朗戰爭所需的彈藥存量，他也強調，對外軍售仍會持續，但何時恢復交由戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）決定。徐巧芯則表示，川普總統的說法很明確，第一、他不支持台獨；第二個，台灣有人在搞台獨；第三，可能搞台獨就會引發戰爭，但川普不想看到戰爭；最後，如果是這個情況下，那可能就不會販售140億美金軍購。徐巧芯說，在川普談話結束後，賴清德還是開記者會堅持台獨主張，當然後來改口，可是BBC報導的標題就寫得很清楚，「賴清德堅持他的台灣獨立」，所以川普接受到的訊息，大概就是賴清德堅持台獨，這種情況下，美國對140億軍購會有所疑慮，會認為買武器是不是為了發動戰爭，因為賴清德傳遞錯誤訊息給國際社會，才會造成這樣的問題。徐巧芯嘆，很遺憾民進黨在川普表達不支持台獨後的種種作為，沒辦法讓華府相信你沒搞台灣獨立，所以可能會影響軍售。