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總統賴清德日前在就職2週年演說中拋出最新育兒政策，預計明年開始提供未成年孩童每人每月5000元成長津貼，引起輿論熱議。對此，台北市長蔣萬安今（22）日也溫馨喊話表示，台北市也有很多育兒政策，地方會和中央一起努力。為解決少子化問題，賴總統拋出5000元成長津貼政策，行政院也跟進表示預計明年起可發放，而蔣萬安認為，台北市政府過去這幾年也率先全國之先，推了非常多友善育兒的政策，包括幸福住宅、婦幼專責醫院，到生生喝鮮奶以及營養午餐免費，還有育兒家庭減工時不減薪等，地方會和中央一起共同努力，打造更加育兒友善的環境。台北市於今年一月率先推出中小學營養午餐免費，估計該政策能為家長每年省下約萬元餐費，引起全台22縣市跟進。另外，蔣萬安也於二月推出「育兒減少1小時工時」，只要公司不減薪，讓員工提早下班接小孩，市府就補助公司該小時八成的薪資。三月底更推出5大育兒政策，包括：校校有公托、加碼托育補助、第二胎以上享公托全額免費、免費8小時臨托券，以及RSV疫苗補助。