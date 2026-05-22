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▲長銷經典的「茶王」也推出三角茶包型態，特別選用經檢驗認證、無塑膠微粒的PLA材質，讓茶葉有更多空間釋放風味，品好茶的同時也讓消費者喝得安心 。 （圖／NOWNEWS攝）

▲炎熱夏季最適合用一杯冷泡純茶來消暑。天仁三角茶包不僅完美適用冷泡，更能讓茶葉於冷水中盡情釋放純淨茶香，帶來沁涼又療癒的夏日享受。（圖／NOWNEWS攝）

▲想要輕鬆豐富日常的好茶時光，快把握機會至家樂福實體通路選購，或透過「天仁熟客圈」線上訂購，讓純淨好茶直接送到家 。 （圖／NOWNEWS攝）

對愛喝茶的人來說，多半喝過天仁茗茶的「茶王」，獨特花旗蔘烏龍茶香氣與風味，讓人印象深刻，也是天仁長銷茶品。近期天仁茗茶推出台灣在地「三角茶包」系列，包含廣受好評的茶王，其三角茶包的型態，讓茶葉品質更有空間得到釋放，滿足便利的同時，好茶品質也不將就，目前在全台家樂福量販實體與天仁熟客圈線上購物網站同步販售中！天仁茗茶三角茶包除了品牌經典的「茶王」，這次也同時推出了清新鮮爽的「綠茶」、濃郁醇厚的「阿薩姆紅茶」，以及廣受很多人喜愛，清新高雅的「高山烏龍茶」等原葉茶，秉持品牌一貫「安心高品質」，天仁茗茶特別選用經檢驗認證無塑膠微粒的PLA材質，讓三角茶包釋放出來茶湯，是絕對讓消費者安心的純淨好茶；此外，每一包三角茶包所使用的特選上等茶葉，且皆嚴格落實「逐批檢驗」機制，確保農藥殘留等各項指標，完全符合國家安全標準，讓消費者喝進去的每一口都是純粹與健康。生活中的各種場景，都少不了好茶相伴，不管是工作疲勞的空檔，想來杯茶片刻休息，或是露營野餐、踏青沉浸自然環境茗享好茶相伴，亦或是炙熱夏季冷泡一杯冰涼的消暑純茶，甚至是為私房料理增添清新茶香層次等，天仁茗茶的各款「三角茶包」風味，都是恣意豐富日常好茶伴，不僅喝好茶品質不將就，也讓品好茶更Easy！現在喝好茶還有機會抱得好禮！即日起至6/20，到全台家樂福購買天仁茗茶三角茶包系列任一商品，並加入天仁熟客圈LINE@好友，於活動網頁成功登錄發票，就可以參加 iPhone 17 Pro 與多項好茶禮的抽獎活動，想要豐富茗享日常好茶時光，還得手刀把握！