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美國總統川普（Donald Trump）日前表示，將與台灣總統賴清德進行通話，時值「川習會」剛落幕，140億美元對台軍售尚未完全拍板，因此引發國際高度關注。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫提醒，這事並非不可能發生，要緊的是若那個時刻真的到來，台灣應該怎麼談。矢板明夫在臉書發文，分析「賴川通話」，很多人的第一反應是覺得「不可能」，但川普不是傳統外交教科書裡的那種美國總統，也不太在乎華府官僚熟悉的禮節，他更看重的是畫面、成果和敘事。就像他第一任期，當時很多人也不相信，他真的會跟北韓領導人金正恩會面，但他不僅做了，還做了3次（新加坡、越南、板門店）。矢板明夫指出，雖然當時的會面，並沒有讓北韓問題被徹底解決，但至少讓一個長期的僵局動了起來，甚至北韓對於核武、飛彈的態度，也曾出現明顯變化，這就是川普「不按牌理出牌」的外交模式，所以他認為川普和賴清德通話並非天方夜譚，問題是如果這通電話真的發生，台灣應該怎麼說。矢板明夫提醒，川普不喜歡長篇大論，也不喜歡抽象的價值宣言，他喜歡的是簡單、有力、可以拿去對外宣傳的敘事，因此千萬不要講太複雜，最核心的內容應該是「感謝川普讓習近平在他任期內不敢對台動武」，之後賴總統或許還可以再加一句：「我在任期內不會宣布台灣獨立。」矢板明夫強調，後面這句話在台灣內部一定會引起爭論，但從戰略上來看可能很重要，因為川普可以把它當成一個成果拿去和中國談：「你看，我已經穩住台灣了，你也不要亂動。這對台灣安全反而有利。」當然，台灣是否獨立是台灣人自己的事，台灣的前途也應該由台灣人自己努力爭取，但現在條件還不成熟，未來還會有很多台灣人繼續為這個目標努力，但這些話沒有必要拿去對川普說。最後，矢板明夫提醒，外交不是把所有心裡話一次講完，面對川普，最重要的是把話講簡單、把利益講清楚，把台灣的重要性講到他願意幫你背書。