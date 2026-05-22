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碳費每噸10元 估全年支出2億元內

2030年減碳25%有信心 2050碳中和不當破風手

今年我國正式開徵碳費，中鋼提出自主減量計畫獲得環境部通過，適用優惠稅率；董事長黃建智指出，今年預計碳費支出約在2億元內，不會轉嫁給下游客戶，會思考如何內化吸收增加費用。對於2030年減碳25%有信心，不過對於2050年碳中和的挑戰，目前看起來難度較高還需要更多努力跟機運。中鋼今（22）日開股東常會，不少股東都關切碳費影響，總經理陳守道致詞，台灣已經正式進入碳有價的時代，隨碳費的徵收公司除持續推動各項減碳策略外，也依規定提出自主減量計畫，並獲得環境部審核通過，得以適用優惠費率，降低碳費衝擊。黃建智也說，目前一噸約需要繳10元碳費，以去年碳排量估算約1.7億元，預估增加支出會在2億元內。面對增加成本，中鋼將採取「內化」策略。黃建智指出，可能提升低碳鋼材與RC鋼材的銷售占比，不會轉嫁下游客戶。同時，針對進口料是否課徵碳費一事，他說，水泥業、鋼鐵業、石化業等都在反映，但公司更苦惱的則是「傾銷價格」，目前努力建立貿易救濟措施。「我們要謀定而後動」，黃建智指出，電爐有減碳效果但是也耗電，因此必須要在成本、技術做整合考量，目前在2050年的碳中和路徑已經規劃很清楚，對2030年達成減碳 25% 的目標展現高度信心。不過，2030年以後的減碳技術仍有不少技術尚未成熟，仍在實驗室或是小型設備測試階段，2050年的碳中和挑戰還需要更多努力跟機運。黃建智說，倡議碳中和的先進國家中，如歐盟近年減碳是減緩甚至倒退，台灣地方小、資源少，絕對不要在這時候當破風手，否則風險實在太高，一定要循序漸進。住家設立氫儲槽住戶一定反對，但把氫氣吹到高爐裡面更是有風險，現在的技術尚不成熟，各國都要審慎評估。