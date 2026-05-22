馬英九基金會風暴未歇，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南昨相繼發出5/12日簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年。而馬英九的昔日幕僚羅智強也表示兩人辛苦了，相信有些事情可能不願意特別的對外說明，但周美青、馬以南一定會照顧馬總統，而他作為曾經的幕僚，也是感慨萬千；同樣是昔日幕僚的徐巧芯則說，千萬別讓基金會內部事務，上升到整個國民黨是否有內鬥的問題，這是他最擔心的這一點。
馬家人發聲明 盼馬英九真正退休
周美青、馬以南兩人昨相繼發出聲明，表示為了讓馬英九日後的醫療需求與照護得到妥善安排，委請馬以南擔任主要執行者，並在必要時代表馬家親屬對外進行適當說明；馬以南則說，家人現在最大的期盼是希望他能真正退休、安享餘年，因此基金會的事務未來將全數交由董事會處理
在馬英九任內曾擔任總統府副秘書長的羅智強今則深嘆一口氣，表示周美青跟馬以南辛苦了，祝福馬總統平安健康，很多事情相信兩人一定有很多心情在心裡，有些事情可能也不願意特別對外說明，但相信兩人一定會照顧馬英九，不管是身體還有方方面面的周全。
羅智強感慨萬千 相信馬家會照顧好
羅智強說，作為曾經的幕僚，心中當然感慨萬千，但是馬總統一生公忠體國，為國家做出卓越貢獻，那現在能做的，就是祝福馬總統，希望他平安健康。
至於周美青、馬以南聲明是5月12日，已經委託馬大姐全權處理總統的事情，但基金會這幾天仍不斷對外發言，被質疑是假傳聖旨，羅智強表示，基金會狀況他不清楚，也不便多做評論，但他跟周美青、馬以南認識多年，相信會把馬總統照顧得非常好。
徐巧芯憂變內鬥 曝國民黨最優先的事
過去是前總統馬英九辦公室發言人的徐巧芯則說，尊重馬家人的發言，希望這件事盡快落幕，調查真相是重要的，但馬家人傳達的意見也很重要，千萬不要讓基金會內部事務，上升到整個國民黨是否有內鬥的問題，她最擔心的是這一點，盼風波盡快過去，讓一切回歸平靜，國民黨2026選舉還有很多努力空間，要爭取人民支持，這是現在最優先的事情。
至於馬辦仍堅持要開記者會，徐巧芯說這是基金會內部的事情，若認為有財務問題要公開，她也尊重，但無論怎麼做，不要傷害馬英九、不要讓人覺得國民黨現在是不是內鬥，國民黨要保持團結一致面對2026、2028選舉，這是最高原則跟價值。
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周美青、馬以南兩人昨相繼發出聲明，表示為了讓馬英九日後的醫療需求與照護得到妥善安排，委請馬以南擔任主要執行者，並在必要時代表馬家親屬對外進行適當說明；馬以南則說，家人現在最大的期盼是希望他能真正退休、安享餘年，因此基金會的事務未來將全數交由董事會處理
在馬英九任內曾擔任總統府副秘書長的羅智強今則深嘆一口氣，表示周美青跟馬以南辛苦了，祝福馬總統平安健康，很多事情相信兩人一定有很多心情在心裡，有些事情可能也不願意特別對外說明，但相信兩人一定會照顧馬英九，不管是身體還有方方面面的周全。
羅智強感慨萬千 相信馬家會照顧好
羅智強說，作為曾經的幕僚，心中當然感慨萬千，但是馬總統一生公忠體國，為國家做出卓越貢獻，那現在能做的，就是祝福馬總統，希望他平安健康。
至於周美青、馬以南聲明是5月12日，已經委託馬大姐全權處理總統的事情，但基金會這幾天仍不斷對外發言，被質疑是假傳聖旨，羅智強表示，基金會狀況他不清楚，也不便多做評論，但他跟周美青、馬以南認識多年，相信會把馬總統照顧得非常好。
徐巧芯憂變內鬥 曝國民黨最優先的事
過去是前總統馬英九辦公室發言人的徐巧芯則說，尊重馬家人的發言，希望這件事盡快落幕，調查真相是重要的，但馬家人傳達的意見也很重要，千萬不要讓基金會內部事務，上升到整個國民黨是否有內鬥的問題，她最擔心的是這一點，盼風波盡快過去，讓一切回歸平靜，國民黨2026選舉還有很多努力空間，要爭取人民支持，這是現在最優先的事情。
至於馬辦仍堅持要開記者會，徐巧芯說這是基金會內部的事情，若認為有財務問題要公開，她也尊重，但無論怎麼做，不要傷害馬英九、不要讓人覺得國民黨現在是不是內鬥，國民黨要保持團結一致面對2026、2028選舉，這是最高原則跟價值。