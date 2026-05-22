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馬英九基金會風暴未歇，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南昨相繼發出5/12日簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年。而馬英九的昔日幕僚羅智強也表示兩人辛苦了，相信有些事情可能不願意特別的對外說明，但周美青、馬以南一定會照顧馬總統，而他作為曾經的幕僚，也是感慨萬千；同樣是昔日幕僚的徐巧芯則說，千萬別讓基金會內部事務，上升到整個國民黨是否有內鬥的問題，這是他最擔心的這一點。周美青、馬以南兩人昨相繼發出聲明，表示為了讓馬英九日後的醫療需求與照護得到妥善安排，委請馬以南擔任主要執行者，並在必要時代表馬家親屬對外進行適當說明；馬以南則說，家人現在最大的期盼是希望他能真正退休、安享餘年，因此基金會的事務未來將全數交由董事會處理在馬英九任內曾擔任總統府副秘書長的羅智強今則深嘆一口氣，表示周美青跟馬以南辛苦了，祝福馬總統平安健康，很多事情相信兩人一定有很多心情在心裡，有些事情可能也不願意特別對外說明，但相信兩人一定會照顧馬英九，不管是身體還有方方面面的周全。羅智強說，作為曾經的幕僚，心中當然感慨萬千，但是馬總統一生公忠體國，為國家做出卓越貢獻，那現在能做的，就是祝福馬總統，希望他平安健康。至於周美青、馬以南聲明是5月12日，已經委託馬大姐全權處理總統的事情，但基金會這幾天仍不斷對外發言，被質疑是假傳聖旨，羅智強表示，基金會狀況他不清楚，也不便多做評論，但他跟周美青、馬以南認識多年，相信會把馬總統照顧得非常好。過去是前總統馬英九辦公室發言人的徐巧芯則說，尊重馬家人的發言，希望這件事盡快落幕，調查真相是重要的，但馬家人傳達的意見也很重要，千萬不要讓基金會內部事務，上升到整個國民黨是否有內鬥的問題，她最擔心的是這一點，盼風波盡快過去，讓一切回歸平靜，國民黨2026選舉還有很多努力空間，要爭取人民支持，這是現在最優先的事情。至於馬辦仍堅持要開記者會，徐巧芯說這是基金會內部的事情，若認為有財務問題要公開，她也尊重，但無論怎麼做，不要傷害馬英九、不要讓人覺得國民黨現在是不是內鬥，國民黨要保持團結一致面對2026、2028選舉，這是最高原則跟價值。