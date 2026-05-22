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尹乃菁：國民黨路線符合美國利益

扯軍售議題 尹乃菁：國民黨立場被證明正確

反駁「不反共」質疑 尹乃菁嗆AIT：先問川普

國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受媒體專訪時提到，美方關注國民黨是否正在「從根本上改變政治取向」，並認為鄭麗文此行是一次「釋疑」機會。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁強調，國民黨長期以來的對美、兩岸政策，始終是維護中華民國憲政體制、反對台獨，符合美國「一中政策」與台海穩定利益。尹乃菁今（22）日受訪時指出，白宮日前公布的事實清單中已明白提到，美國總統川普與中國國家主席習近平同意建立「建設性戰略穩定關係」，而台灣問題正是中美關係的核心政治基礎。她表示，川普在訪中後也公開說明「不支持台獨」、「美國不會為台獨而戰」，這些訊號都顯示，美國對台政策仍建立在反對台獨與維持區域穩定之上。尹乃菁認為，國民黨不論執政或在野，一直以來都是遵循《中華民國憲法》、維護中華民國憲政體制，並以九二共識作為兩岸交流基礎，因此在對美與兩岸政策上，都符合美國利益與區域和平需求。她強調，鄭麗文此次訪美，將清楚向美方說明國民黨對美政策及兩岸政策的一貫立場，也就是維護台海和平、反對台獨，並推動穩定的兩岸關係。尹乃菁也提到，美國海軍代理部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）日前在參議院聽證會中透露，因應美國與伊朗衝突情勢，川普政府正在考慮暫停總額140億美元的對台軍售案。她認為，這反而證明國民黨與民眾黨先前在立法院推動7800億元軍購特別條例審查時，採取較審慎立場是正確的。尹乃菁表示，國民黨並非反對國防建設，而是主張在維持財政穩定與國防需求之間取得平衡，並強調國民黨始終支持台灣必要的國防建設與兵力整建。針對谷立言提及，美方部分人士對國民黨是否仍維持「反共立場」有所疑慮，尹乃菁則反嗆，AIT若要談反共，應該先去問川普總統。她指出，中美領導人如今談的是建立「建設性戰略穩定關係」，並強調彼此制度互相尊重，因此所謂「反共」，究竟是反對中國共產黨體制，還是反對中國人民，本身就需要進一步釐清。尹乃菁強調，國民黨對中國共產黨的立場過去已多次說明，兩岸政策核心始終是依循中華民國憲政體制與九二共識，透過制度化交流維持兩岸和平穩定，而非推動台獨對抗。