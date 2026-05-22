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▲馬英九基金會前執行長蕭旭岑，曾經公開說「馬前總統忘記很多事」，似乎暗指馬英九疑似有「失智」疑慮。（圖／葉政勳攝）

🟡失智症的三大成因

退化性失智症：

血管性失智症：

可逆性失智症

🟡醫師指出「地中海飲食」降低23%風險

▲老人失智症初期還不容易發現，但到最後可能會連個性、言語表達、空間概念都出現錯亂。（示意圖／取自Pexels）

🟡 10項失智症前症，初期症狀輕微，卻常常被忽略而延誤就診。

前總統馬英九近日因健康傳聞備受關注。前馬英九基金會執行長蕭旭岑曾爆料，「馬前總統忘記很多事」，似乎暗指馬英九疑似有「失智」疑慮，昨馬英九夫人周美青以及大姐馬以南都罕見發聲，希望馬英九能真正退休，讓外界也更擔心馬英九的身體狀況。關於失智症，除了忘東忘西，還有10大徵兆都是警訊。臺北市立聯合醫院陽明院區神經內科周友芳主治醫師表示，隨著年齡增長，記憶力逐漸減退是正常的老化現象。但失智症不僅影響短期記憶，還會導致語言、空間感、計算能力、注意力及抽象思考能力的退化，甚至可能改變個性，出現幻覺或妄想等症狀。這些都是因為腦部病變引起腦功能下降所致。因異常蛋白長期沉積引起腦部病變，例如阿茲海默症和巴金森氏症失智症。因腦血管梗塞或出血造成腦部損傷，逐漸引起認知功能下降，例如腦中風。：由感染、內分泌異常或營養不足引起，若及時治療，有可能逆轉病情，例如神經性梅毒、愛滋病、甲狀腺功能低下、缺乏維生素B12或葉酸、水腦等。周友芳表示，預防是對抗失智症的最佳策略。研究表明，「地中海飲食」多攝取蔬菜、水果、豆類、堅果、魚類及不飽和脂肪，可降低23%的癡呆症風險，即使有家族遺傳史，也能有效降低發病機率。此外，還需要規律運動，時時關注自身和家人的健康，保持學習讓腦部在老化過程中依然充滿活力。周友芳提醒，失智症初期徵兆至關重要，例如記憶力異常下降、判斷力變差或情緒劇烈改變，應至神經內科門診就診，初期出現症狀時及早治療，才能有效延緩病情。1、記憶力減退影響到生活：一般人偶而會忘記開會時間、朋友電話，但是過一會兒或經過提醒會再想起來。但失智症患者忘記的頻率較高，而且即使經過提醒也無法想起該事件。2、計劃事情或解決問題有困難：失智患者在規劃、執行計劃或在處理數字都可能出現困難3、無法勝任原本熟悉的事務：失智症患者對於原本熟悉的事務常會忘記或遺漏既定的步驟，而無法順利完成，例如數學老師對於加減算數常出錯、英文老師不知「book」是什麼。4、對時間地點感到混淆：失智患者會搞不清楚年月、白天或晚上，不知道自己身在哪裡或如何來到這裡，甚至會在自家周圍迷路而找不到回家的方向。5、難以理解空間關係：失智患者可能在閱讀、判斷距離遠近、決定顏色或對比上會出現困難。失智患者可能會誤認鏡子中的自己是另外一個人，而覺得屋裡還有其他人存在。6、言語表達或書寫出現困難：一般人偶而會想不起某個字眼，但失智患者想不起來的機會更頻繁，甚至會用其它的說法來替代簡單的用詞，例如：「送信的人(郵差)」「用來寫字的(筆)」等。7、東西擺放錯亂：將物品放在不合常理或不恰當的位置，例如水果放在衣櫥裡、拖鞋放在被子裡、到處塞衛生紙等。8、判斷力變差：聽信成藥等推銷廣告，或者買不新鮮的食物，借錢給陌生人、開車易出現驚險畫面，過馬路不看左右紅綠燈等，穿著打扮可能不適合天候、場合或蓬頭垢面。9、從職場或社交活動中退出：失智患者的生活嗜好、運動、社交、工作等都逐步減少。常在電視機前坐好幾個小時，睡眠量比過去大。10、情緒和個性的改變：一般人年紀大了，情緒及性格可能會有些許改變，但失智患者較明顯，如：疑心病重、憂鬱、焦慮、易怒、口不擇言、隨地吐痰、過度外向、失去自我克制或沈默寡言、特別畏懼或依賴某個家庭成員等。