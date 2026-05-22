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▲岡本姬奈（右）出道前，和男友的親密合照被曝光。（圖／翻攝自X）

日本女團乃木坂46的五期生成員岡本姬奈，最近私密影片遭到外洩在X上流傳，短短幾天內便創下超過一千萬次的驚人瀏覽量，重創她的形象。而事實上，早在出道前她就日本媒體《週刊文春》和網友爆出和男友的親密合照，因而暫停活動，當時更引起內部團員強烈反彈，認為簡直是污染了乃木坂46的名聲。2022年2月，當時身為未公開成員的岡本姬奈，遭到日本知名八卦媒體《週刊文春》和網友連環爆料，揭露她和男友在團體甄選前後的親密互動，連團體大型活動期間都與男友在迪士尼約會。同年3月，網路上更流出由岡本姬奈的限時動態，因而外洩的五期生MV側拍照、團員大頭貼等等，導致五期生單曲MV在影音平台上架後火速遭到刪除。經過一連串違反營運規約、洩漏機密的行為，經紀公司緊急宣布處分，讓岡本姬奈暫停演藝活動進行閉門思過。當時岡本姬奈的行為，在乃木坂46內部引發了軒然大波，據悉，數名團員私下對此十分不滿，甚至憤怒地抱怨她讓乃木坂的歷史被抹黑、污染了。甚至有其他五期生因為承受不住，直接向高層提出想要退出活動的請求，連成員的父母都陷入動搖，不明白孩子為何要承受壓力。而岡本姬奈也成為歷史上第一個名字初次披露就在自肅公告上的偶像，官方網站甚至將個人資料和資源全數扣留，直到經歷一個多月的反省，才在4月恢復活動，並於5月正式向大眾謝罪。入團3年多後，去年她終於成功入選為第39張單曲《Same numbers》的「選拔成員」。所謂的選拔，在大型人數女團中代表著從數十名成員裡脫穎而出、能夠參與主打歌演唱並登上各大電視節目宣傳的核心名單。當時第一次進入選拔的岡本姬奈，感動地在部落格上寫下心聲：「我不想把這個難得的位置，只當作一段回憶。我希望和支持我的大家一起，看見更多更多美好的風景，讓大家覺得支持岡本姬奈真是太好了。今後我也會帶給大家更多幸福！」真摯的告白成功打動無數粉絲，順利洗白翻紅。然而如今岡本姬奈又因為破千萬觀看量的私密影片外流，讓她的形象跌落谷底，雖然影片是在進入演藝圈前所拍攝，但還是嚴重影響了外界和粉絲對她的觀感。