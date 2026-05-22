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▲游承勳遭影射石垣島睡陪酒女，前女友氣炸公審。（圖／游承勳IG@24chengxun）

▲香港音樂人陳澤鴻被女友爆料出軌18歲少女。（圖／翻攝自陳澤鴻IG@_goochan_）

▲Dcard前成員大書去年被前妻爆料婚內出軌實習生，當時他請辭在Dcard的工作，並發片向前妻道歉，如今再度發聲，認了罹患焦慮症，必須尋求心理諮商。（圖／大書 YouTube）

▲以藝人自居的網紅林倪安（如圖）在Threads遭匿名網友爆料，指她疑似介入已婚的統一獅教練高志綱婚姻，掀起輿論。（圖／翻攝自林倪安臉書）

社群平台Threads近年快速成為年輕族群發聲場域，從生活抱怨、職場爆料到感情糾紛，都可能在短時間內被大量轉發，甚至延燒成娛樂新聞，尤其「抓出軌」相關爆料，更逐漸成為Threads上的流量密碼，許多正宮、前任或知情者選擇直接在平台公開時間線、對話紀錄與照片，讓原本私領域的感情糾紛瞬間變成全民追劇。《NOWNEWS今日新聞》盤點昨（21）日被爆料的中職球員游承勳、香港音樂人陳澤鴻，到Dcard成員大書，甚至林倪安遭影射介入高志綱婚姻，也都和Threads爆料有關。過去藝人或公眾人物爆出劈腿，往往要靠週刊偷拍、狗仔跟拍或媒體爆料，如今情況已經改變，Threads的即時性與擴散速度，讓當事人只要一篇貼文，就可能直接引爆輿論，尤其爆料者若附上時間線、對話截圖、照片或錄音，網友很快就會開始接力肉搜、比對細節，讓事件在短時間內越滾越大。這也讓Threads變成另類「抓出軌神器」，對正宮或前任來說，傳統媒體可能需要查證與採訪，但社群平台可以讓她們第一時間說出自己的版本；對網友來說這類事件又具備八卦性、情緒張力與連續劇感，因此特別容易累積流量。只要關鍵字夠明確，留言區往往會自動補完線索，形成一場全民辦案。中職樂天桃猿二軍游擊手游承勳，近日就因Threads爆料被推上風口浪尖，一名女攝影師在Threads發文，指控某位樂天球員在交往期間滿口謊言，甚至在今年2、3月雙方吵架高峰期間，前往日本石垣島打交流賽時，帶陪酒女回飯店過夜，還聲稱自己握有照片。該篇貼文曝光後，留言區立刻湧入大量網友討論，不少人根據年齡、球隊、守備位置等線索，將矛頭指向20歲的游承勳，雖然爆料內容尚未經球團正式證實，但事件之所以迅速發酵，關鍵就在於Threads的半匿名討論特性，讓網友能夠在留言區不斷拼湊人物輪廓，從「某球員」一路推向具名討論，讓事件瞬間從私人感情糾紛變成職棒圈焦點。香港音樂人陳澤鴻的翻車事件，同樣是Threads爆料效應的典型案例，27歲的陳澤鴻曾為張天賦、馮允謙等歌手創作歌曲，也拿過全球華人至尊金曲獎，原本在香港樂壇具備一定知名度，沒想到日前卻在Threads上被爆出背叛交往7年的女友，出軌對象還被指是18歲少女。事件最震撼之處，在於一段約90秒錄音檔在網路瘋傳，內容疑似是正宮撞破現場後情緒崩潰，對著房內女子大喊質問，錄音外流後陳澤鴻並未強烈否認，反而透過IG黑底白字發文向女友道歉，承認辜負7年感情與陪伴，並宣布即日起無限期退出幕前工作。YouTube頻道「Dcard Video」成員大書，也曾因前妻在社群爆料婚內出軌，導致暖男人設一夕崩塌。前妻發文提到婚姻中曾經試圖修復關係，卻仍無法挽回，文中更出現「將新人帶上床」、「親眼看他上摩鐵」等強烈指控，讓事件迅速在Threads與Dcard論壇延燒。大書之後在IG限時動態承認已離婚，並對前妻造成的傷害道歉，但也強調現任女友是在今年認識，並非團隊成員，然而網友仍根據時間線、過往貼文與留言展開比對，甚至猜測小三疑似是團隊前實習生Una，並湧入對方IG留言攻擊。Threads不只成為揭發劈腿的平台，也成了「小三疑雲」擴散最快的場域，網紅林倪安先前遭影射介入統一獅教練高志綱婚姻，事件同樣是從Threads爆開。疑似元配的帳號在平台公開多張照片與私訊截圖，指控高志綱與「林姓小三」長期外遇，甚至直接點名林倪安，引發棒球圈與娛樂圈雙重震動。爆料內容中，原PO指稱林倪安多次出現在高志綱相關活動，包括簽書會、12強賽事與台東遠征，並公開疑似對話截圖，內容涉及「希望老婆不要跟」、「婚姻關我屁事」等文字。林倪安後來曾在Threads澄清，指有人利用AI製造假對話、假截圖與假照片，強調科技不應成為傷害他人的武器。