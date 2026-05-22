2026 hito流行音樂獎於5月23日在台北小巨蛋登場！今年由周湯豪擔任開場嘉賓、嘻哈天團玖壹壹壓軸演出，另外韓國樂團CNBLUE主唱鄭容和、宇宙人、icyball冰球樂團、告五人、張震嶽、Miss Ko葛仲珊等眾多人氣歌手都將輪番上陣帶來精彩演出，典禮上還會頒發2026 hito流行音樂獎系列重量級獎項給優秀的歌手們，讓粉絲們期待不已。《NOWNEWS今日新聞》替讀者們整理出完整卡司、入場資訊、補位辦法，無法進場的粉絲也可透過轉播平台觀看完整典禮內容。
以下為本文重點：
2026 hito流行音樂獎典禮時間＆地點
時間：5月23日 18:00（入場時間 16:30）
地點：台北小巨蛋
2026 hito流行音樂獎完整卡司：
ARKis、F.F.O、FEniX（夏浦洋、陳峻廷）、icyball冰球樂團、J.Sheon、Miss Ko 葛仲珊、Ozone、Tizzy Bac、白安、宇宙人、告五人、玖壹壹、周湯豪 NICKTHEREAL、洪佩瑜、派偉俊 Patrick Brasca、馬念先、張震嶽 Ayal Komod、達嗨 Tahai、鄭沐晴、鄭容和、蘇慧倫。（按姓名筆劃排序）
周湯豪去年發行的全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，才剛入圍金曲獎「最佳男歌手獎」的他，明日將登上小巨蛋演出，周湯豪表示：「hito流行音樂獎好久不見！很開心再次回到熟悉的台北小巨蛋，我會努力給大家我的全部，為頒獎典禮帶來最嗨的開場演岀。」此外，另一位超人氣男神鄭容和這次也將來台擔任hito流行音樂獎表演嘉賓，這不僅是他首度參與台灣大型頒獎典禮舞台，也正好是他個人SOLO出道11週年的重要時刻，消息一出隨即引發歌迷的高度關注。
另外，嘻哈天團玖壹壹將擔任壓軸演出，三位團員健志、春風、洋蔥各自推出單曲，預吿明日會在hito流行音樂獎上首唱新歌。除了新歌外，玖壹壹屆時也會帶來經典歌曲，洋蔥鬆口為了這次演出還特地將歌曲升級，請大家當天一定要待到最後的重頭戲，誓言嗨翻小巨蛋。
2026 hito流行音樂獎轉播平台（晚間7:00開始）
廣播轉播：Hit Fm聯播網
電視主頻：三立都會台、三立國際台
中華電信 MOD：中華電信 MOD hito流行音樂獎專屬轉播、中華電信 MOD 三立綜合台
網路轉播：Hami Video
戶外轉播：新光三越台北信義新天地LED
【重播】
三立都會台：5/24（日）00:00～04:00、12:00～16:00
MOD hito流行音樂獎專屬頻道：5/24 (日)
MOD三立綜合台：5/24（日）13:00～17:00
Hami Video：5/24（日）
Hit Fm聯播網：5/30（六）14:00～17:00
2026 hito流行音樂獎入場注意事項
【入場動線】
① 5.23（六）11:30起請於小巨蛋1樓Hit Fm服務台領取號碼牌，名額有限，發完為止。每人限領一張號碼牌，一張提供一位候補入場資格。
② 持有號碼牌者17:30請至小巨蛋北區3號門前集合整隊。請於指定整隊時間和位置，依照現場工作人員指示進行整隊。（若整隊時，叫號未到者視同放棄進場順序！過號者請洽現場工作人員，並依照工作人員指示排隊）。
③ 17:50起視現場座位狀況開放候補進場，至現場座位額滿為止，請依工作人員指示引導入場。
⚠️ 提醒：
➤搭捷運：可搭乘捷運「松山新店線(3號線)」至台北小巨蛋站後，2號出口即達。
➤搭公車：
南京敦化路口(小巨蛋)[向北]
可搭乘33、262、262區、275、277、556、630、672、688、707、902、902區、903、905、905副、906、909、913、967、967副、967直、敦化幹線、5350。
南京敦化路口(小巨蛋)[向南]
可搭乘33、262、262區、275、277、556、630、 688、707、902、902區、903、905、905副、906、909、913、967、967副、967直、敦化幹線、5350。
南京敦化路口(小巨蛋)[向東]
可搭乘46、279、282、288、306、306區、307、307西藏三民、605快、652、668、672、675、711、903、承德幹線、南京幹線、紅25、紅25 區、棕10、1802、1803、1815。
南京敦化路口(小巨蛋)[向西]
可搭乘46、279、282、288、306、306區、307、307西藏三民、605快、652、668、 675、711、 承德幹線、南京幹線、紅25、紅25 區、棕10、1802、1803、1815。
➤自行開車：
國道1號(中山高速公路)：
北上建議出口：於圓山交流道(建國北路出口)下匝道，走建國北路左轉南京東路4段即可抵達。
南下建議出口：於內湖交流道(南京東路出口)下匝道，走南京東路6段接麥帥一橋，直走南京東路5段至4段即可抵達。
國道3號(福爾摩沙高速公路)：
北上建議出口：安坑交流道(朝台北方向)下匝道，走環河路，接水源快速道路及基隆路高架道路，下敦化南路匝道，左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。
南下建議出口：木柵交流道(朝台北方向)接國道3甲下匝道，接基隆路，左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。
🅿️ 停車資訊：
車輛可停放於臺北小巨蛋地下2樓汽車停車場(入口位於敦化北路)、地下1樓機車停車場(入口位於南京東路)、臺北田徑場地下停車場(敦化北路3號)、臺北體育館地下停車場(南京東路4段10號)、松山運動中心地下停車場(敦化北路1號，入口位於八德路臺視對面)或北寧路地下停車場(八德路三段25號地下室)。
臺北小巨蛋地下2樓汽車停車場收費如下：
平日：40元/小時
假日：60元/小時
資料來源：Hit FM聯播網 臉書
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- 2026 hito流行音樂獎候補辦法
- 2026 hito流行音樂獎交通方式
2026 hito流行音樂獎典禮時間＆地點
時間：5月23日 18:00（入場時間 16:30）
地點：台北小巨蛋
2026 hito流行音樂獎完整卡司：
ARKis、F.F.O、FEniX（夏浦洋、陳峻廷）、icyball冰球樂團、J.Sheon、Miss Ko 葛仲珊、Ozone、Tizzy Bac、白安、宇宙人、告五人、玖壹壹、周湯豪 NICKTHEREAL、洪佩瑜、派偉俊 Patrick Brasca、馬念先、張震嶽 Ayal Komod、達嗨 Tahai、鄭沐晴、鄭容和、蘇慧倫。（按姓名筆劃排序）
周湯豪去年發行的全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，才剛入圍金曲獎「最佳男歌手獎」的他，明日將登上小巨蛋演出，周湯豪表示：「hito流行音樂獎好久不見！很開心再次回到熟悉的台北小巨蛋，我會努力給大家我的全部，為頒獎典禮帶來最嗨的開場演岀。」此外，另一位超人氣男神鄭容和這次也將來台擔任hito流行音樂獎表演嘉賓，這不僅是他首度參與台灣大型頒獎典禮舞台，也正好是他個人SOLO出道11週年的重要時刻，消息一出隨即引發歌迷的高度關注。
另外，嘻哈天團玖壹壹將擔任壓軸演出，三位團員健志、春風、洋蔥各自推出單曲，預吿明日會在hito流行音樂獎上首唱新歌。除了新歌外，玖壹壹屆時也會帶來經典歌曲，洋蔥鬆口為了這次演出還特地將歌曲升級，請大家當天一定要待到最後的重頭戲，誓言嗨翻小巨蛋。
2026 hito流行音樂獎轉播平台（晚間7:00開始）
廣播轉播：Hit Fm聯播網
電視主頻：三立都會台、三立國際台
中華電信 MOD：中華電信 MOD hito流行音樂獎專屬轉播、中華電信 MOD 三立綜合台
網路轉播：Hami Video
戶外轉播：新光三越台北信義新天地LED
【重播】
三立都會台：5/24（日）00:00～04:00、12:00～16:00
MOD hito流行音樂獎專屬頻道：5/24 (日)
MOD三立綜合台：5/24（日）13:00～17:00
Hami Video：5/24（日）
Hit Fm聯播網：5/30（六）14:00～17:00
2026 hito流行音樂獎入場注意事項
- 活動預計於17:50開放現場候補觀眾補位，若17:40之前無法到場，位子將有可能讓給候補名額，需視情況由主辦單位安排座位，不保證入場。（呼籲大家於17:40前準時入座）。
- 典禮當天僅憑實體票券入場，票券如有損壞遺失，或忘記帶票，都無法入座 (即使有中獎訊息也無法進場)，再請大家務必保管好票券。
- 為保障每位入座嘉賓都擁有不被遮擋的最佳視線，應援製作物（如應援牌、應援扇等）的總尺寸請勿超過40CM x 40CM。如有違反，主辦單位有權立即請違反者離開現場，自行另覓處所寄物，現場無法提供寄物區，需自行處理。
- 輪椅席每組提供一席輪椅席及一席陪同人員席，入場時請出示手冊或證明。（依照小巨蛋規定，輪椅席不提供非乘坐輪椅之其他身心障礙者使用）。
- 持看台區不對號票券者，請由北大門驗票區排隊進場。
- 持B1 A/B/C區、B1貴賓區票券者，請由北大門「B1貴賓區通道」入場。
- 持對號貴賓票券者，請由北大門「貴賓區通道」入場。
- 持TOYOTA、中華電信票券者，請由北大門專屬通道入場。
① 5.23（六）11:30起請於小巨蛋1樓Hit Fm服務台領取號碼牌，名額有限，發完為止。每人限領一張號碼牌，一張提供一位候補入場資格。
② 持有號碼牌者17:30請至小巨蛋北區3號門前集合整隊。請於指定整隊時間和位置，依照現場工作人員指示進行整隊。（若整隊時，叫號未到者視同放棄進場順序！過號者請洽現場工作人員，並依照工作人員指示排隊）。
③ 17:50起視現場座位狀況開放候補進場，至現場座位額滿為止，請依工作人員指示引導入場。
⚠️ 提醒：
- 號碼僅為補位優先順序，非保證入場。
- 遺失號碼牌恕不補發。
- 候補進場者，需配合主辦方座位之安排，或為視線不良區域之座位。
➤搭捷運：可搭乘捷運「松山新店線(3號線)」至台北小巨蛋站後，2號出口即達。
➤搭公車：
南京敦化路口(小巨蛋)[向北]
可搭乘33、262、262區、275、277、556、630、672、688、707、902、902區、903、905、905副、906、909、913、967、967副、967直、敦化幹線、5350。
南京敦化路口(小巨蛋)[向南]
可搭乘33、262、262區、275、277、556、630、 688、707、902、902區、903、905、905副、906、909、913、967、967副、967直、敦化幹線、5350。
南京敦化路口(小巨蛋)[向東]
可搭乘46、279、282、288、306、306區、307、307西藏三民、605快、652、668、672、675、711、903、承德幹線、南京幹線、紅25、紅25 區、棕10、1802、1803、1815。
南京敦化路口(小巨蛋)[向西]
可搭乘46、279、282、288、306、306區、307、307西藏三民、605快、652、668、 675、711、 承德幹線、南京幹線、紅25、紅25 區、棕10、1802、1803、1815。
➤自行開車：
國道1號(中山高速公路)：
北上建議出口：於圓山交流道(建國北路出口)下匝道，走建國北路左轉南京東路4段即可抵達。
南下建議出口：於內湖交流道(南京東路出口)下匝道，走南京東路6段接麥帥一橋，直走南京東路5段至4段即可抵達。
國道3號(福爾摩沙高速公路)：
北上建議出口：安坑交流道(朝台北方向)下匝道，走環河路，接水源快速道路及基隆路高架道路，下敦化南路匝道，左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。
南下建議出口：木柵交流道(朝台北方向)接國道3甲下匝道，接基隆路，左轉直走敦化南北路至南京東路4段即可抵達。
🅿️ 停車資訊：
車輛可停放於臺北小巨蛋地下2樓汽車停車場(入口位於敦化北路)、地下1樓機車停車場(入口位於南京東路)、臺北田徑場地下停車場(敦化北路3號)、臺北體育館地下停車場(南京東路4段10號)、松山運動中心地下停車場(敦化北路1號，入口位於八德路臺視對面)或北寧路地下停車場(八德路三段25號地下室)。
臺北小巨蛋地下2樓汽車停車場收費如下：
平日：40元/小時
假日：60元/小時
資料來源：Hit FM聯播網 臉書