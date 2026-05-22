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美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）表示，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案；總統府發言人郭雅慧表示目前沒有任何訊息。曾預言川習會後，美國對台軍售恐生變的台中市長盧秀燕，建議國防部長顧立雄部長，應該盡速與美國的五角大廈聯絡，掌握對台軍售案現況。綜合外媒報導，高雄（Hung Cao）昨出席撥款委員會國防小組委員會聽證會表示，美國目前「有足夠的飛彈與攔截系統」，但政府仍決定暫停對台軍售，以確保「史詩狂怒行動」的彈藥供應無虞。高雄強調，美國對外軍售未來仍會持續，只是何時恢復，將由戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）決定。總統府發言人郭雅慧今（22）日上午受訪時表示，確實有注意到相關訊息，不過目前沒任何有關美國針對這項軍售要進行調整的訊息，反倒最大問題是，希望國會有關於軍售的條例，相關預算不要節外生枝，如期順利地完成。盧秀燕上午出席市議會總質詢，陳淑華等多位民進黨議員質疑藍營在立法院擋無人機預算。盧秀燕表示，立法院已經通過140億美元的第二批軍購案，且她在川習會前即已提醒政府，必須觀察美國對於這批對台軍售的態度，如今美國似乎有不同的意見，且由美國的海軍部正式提出，她建議國防部長顧立雄，應該盡速聯絡美國的五角大廈、即戰爭部，進一步了解現況。