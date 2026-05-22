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AI究竟有沒有投資過熱，市場泡沫化的危機？超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今（22）日表示，AI絕對是「玩真的」，而且產業仍處在非常早期的階段，想像如果這是一場棒球比賽，也許現在大家才進行到第9局中的第3局而已，意味著未來還有許多創新將會發生。蘇姿丰今日出席「天下45周年旗艦論壇」時表示，人們總會談論「AI 泡沫」，「這可能是真的嗎？」、「現在應該投資這麼多嗎？」但她的答案，AI絕對是玩真的，而且現在產業還處在非常早期，就像她看待這個契機，如果以棒球賽來比喻，「也許我們現在才進行到9局中的第3局而已。」她強調，未來還有許多創新將會發生，而整個生態系中的「所有人都有很多機會。」蘇姿丰並提到，AI是過去這50年來出現過最重要的技術，過去大家也經歷過許多重要技術，例如「當手機問世時，我們覺得它非常特別；當雲端運算出現時，我們也覺得它非常特別。」但AI與那些技術不同，她相信，AI之所以不同，是因為每個人都找到了一項能從中受益的技術。她指出，每個人都可以使用AI、每一家公司也都可以使用AI，每一個領域都能從AI中獲益。因此，她看見的願景，是接下來的三、五、十年內，每一件事都能透過AI變得更好。而這樣的普及化，也對商業有好處，毫無疑問，而這對人類也非常好，「這就是為什麼我認為「AI Everywhere」，是「AI Everywhere for Everyone」（每個人的AI無所不在）。」至於加入這波AI浪潮，企業該如何成功？蘇姿丰認為，這就如同對待任何技術一樣，技術是隨時間與時俱進累積起來的。「你不可能在6個月甚至12個月內就把它建立好。」AI通常需要3到5年的時間來形成一個強大的願景，然後才能找到定位。所以，對於剛開始的加入者，要去尋找可以發揮最大影響力的地方。