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馬英九基金會風暴未歇，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南昨相繼發出5/12簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年，不過馬辦回應，尊重馬家人意見，但後續會遵照馬英九的意見，擇期對外說明。對此，身兼三人調查小組的董事李德維再開砲，「要為達目的不擇手段？我覺得人應該厚道一點」，基金會一再用所謂聲明搞，就是有人寫一寫就蓋基金會的章，彷彿代表馬總統的意志，這才是讓大家最感慨的部分。周美青、馬以南兩人昨相繼發出聲明，表示為了讓馬英九日後的醫療需求與照護得到妥善安排，委請馬以南擔任主要執行者，並在必要時代表馬家親屬對外進行適當說明；馬以南則說，家人現在最大的期盼是希望他能真正退休、安享餘年，因此基金會的事務未來將全數交由董事會處理；不過馬辦仍堅持會遵照馬英九意見對外說明。對於基金會沒有要收手一事，李德維今受訪時再度開砲，稱「他開心，我都沒意見」，但還是認為，謹守做人的一點厚道跟分寸，謹守法律底線，奉勸基金會裡面的人，都已經變成這樣，真的要為達目的不擇手段嗎？人應該厚道一點。李德維說，他其實跟馬英九沒有長官部屬的情誼，反而是三人小組裡面的包含薛香川、尹啟銘，他們是多年的朋友，甚至於長官部屬關係非常多年，所以沒有人願意看到演變成這樣，誠實的說，基金會一再用所謂的新聞稿、聲明稿，就是有人寫一寫蓋一個基金會的章，彷彿代表馬總統的意志，這才是讓大家覺得最感慨的部分。對於國安會前秘書長金溥聰被質疑在整起事件的身分，聲稱有馬英九的委託，但有沒有拿出委託書？李德維也直言完全沒有，三人小組在跟基金會要求資料時，也希望基金會把相關授權書拿出來，到底授權了誰、授權範圍到哪？因為畢竟在《財團法人法》裡，董事長某些職權是沒有辦法委託任何一個人，的確沒看到過相關的資料。