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台股加權指數今日一度上漲逾700點，盤中最高42095.26點，截至11點後暫報41830.46點，上漲逾460點。櫃買指數走揚、漲12.29點，報422.11點。權值股近午盤持續漲，聯發科上漲超過半根，大漲200元，暫報3750元；日月光投控在10點後在漲停價（561元）徘徊，目前暫報560元；台光電上漲330元，報5020元。權王台積電則在平盤上徘徊，暫報2235元。另一方面，鴻勁下跌逾半根，報7280元；聯電下跌2元、暫報114元，穎崴下跌近7％，暫報8850元。面板雙虎友達、群創今日同步亮燈漲停，分別為22.2元、44.65元。另，記憶體類股中，力成今連兩天漲停達283元，華邦電、晶豪科攻上漲停價位分別為125元、244元。南亞科昨舉辦股東常會預估DRAM缺貨到明年底，今日股價也上漲逾8%，達到316.5元；威剛也上漲2%，暫報422元。目前成交量前十名分別為友達、群創 、華邦電、力積電、聯電 、南亞科 、彩晶、仁寶、金寶 、英業達。今日上市櫃共77檔漲停、3檔跌停。