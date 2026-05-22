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▲黃子佼（右）因持有未成年少女的私密影像遭到起訴。（圖／資料照）

王力宏前妻李靚蕾去年發起連署爭取「兒童工作證」，獲萬人響應，並被衛福部納入《兒少權法》修法草案。但李靚蕾與人本教育基金會於本月20日召開記者會，嚴正指出草案仍有3大漏洞，直言黃子佼、剴剴案保母等人若緩刑期滿或出獄，未來竟仍可開設幼兒園或當陪玩，呼籲全民持續關注修法，建立真正的有保護力的兒童工作證。李靚蕾在記者會上點出草案隱憂，她指出黃子佼持有大量兒少性影像雖是確認的事實，但在審理的數年間卻完全沒有被限制接觸兒少。更可怕的是，黃子佼最後「經判刑確定」的名目是「違反個資法」且獲判緩刑，緩刑期滿後紀錄就會消失，依照現在衛福部的草案，他未來依然有資格開設幼兒園。李靚蕾因此砲轟：「」她指出，即便是嚴重虐童致死的剴剴案保母，或是狼師、補教名師，出獄後雖不能在學校任職，但依然可以改去當家教、私人教練、陪玩姐姐，甚至是到教會當主日學老師、辦理夏令營，形成極大的防線漏洞。為了更完善的防堵3大漏洞，李靚蕾與民團共同提出修改訴求，呼籲參照澳洲完善的制度建立安全網：無論是否為有證照的專業人士，只要工作會接觸18歲以下兒少者一律納管，「確保曾有虐童或是性犯罪的人不會再出現在你我孩子身邊」。不需等待漫長的三審判刑確定，應以實際行為事實作為接觸兒少風險的認定依據，在確認事實當下即禁止接觸。強制雇主與家長登入查核，若狀態變更會即時通知，並賦予家長知情權。李靚蕾也在社群上對參與連署的民眾表達感謝：「謝謝每一個參與連署的人！我們的聲音被聽見了！」但她也強調：「」，所以目前還是需要透過民意聲量一起確認修法內容。她建議關心此議題的家長與一般民眾，可多利用公聽會與網路發聲，花時間了解草案漏洞並要求政府正視，建立真正的兒童工作證制度，不要讓台灣的孩子再因制度上的漏洞被侵害。而李靚蕾除了關心兒少修法外，她近日也表示去年開始停更的Podcast將在今年繼續播出，她目前也正將自己這段時間的人生體悟、心靈成長寫成書，未來還想繼續推出與兒童教育有關的書籍，致力當女強人媽媽。