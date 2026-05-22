王力宏前妻李靚蕾去年發起連署爭取「兒童工作證」，獲萬人響應，並被衛福部納入《兒少權法》修法草案。但李靚蕾與人本教育基金會於本月20日召開記者會，嚴正指出草案仍有3大漏洞，直言黃子佼、剴剴案保母等人若緩刑期滿或出獄，未來竟仍可開設幼兒園或當陪玩，呼籲全民持續關注修法，建立真正的有保護力的兒童工作證。
黃子佼緩刑期滿紀錄消失 李靚蕾點出問題所在
李靚蕾在記者會上點出草案隱憂，她指出黃子佼持有大量兒少性影像雖是確認的事實，但在審理的數年間卻完全沒有被限制接觸兒少。更可怕的是，黃子佼最後「經判刑確定」的名目是「違反個資法」且獲判緩刑，緩刑期滿後紀錄就會消失，依照現在衛福部的草案，他未來依然有資格開設幼兒園。
李靚蕾因此砲轟：「依照現在的草案，『黃子佼們』還是可以開設幼兒園，剴剴案虐童保母、台中少棒狼師出獄以後還是可以繼續接觸兒童。」她指出，即便是嚴重虐童致死的剴剴案保母，或是狼師、補教名師，出獄後雖不能在學校任職，但依然可以改去當家教、私人教練、陪玩姐姐，甚至是到教會當主日學老師、辦理夏令營，形成極大的防線漏洞。
李靚蕾攜手民團 圍堵修法3漏洞
為了更完善的防堵3大漏洞，李靚蕾與民團共同提出修改訴求，呼籲參照澳洲完善的制度建立安全網：
1.擴大納管範圍： 無論是否為有證照的專業人士，只要工作會接觸18歲以下兒少者一律納管，「確保曾有虐童或是性犯罪的人不會再出現在你我孩子身邊」。
2.改採行為事實判定接觸風險： 不需等待漫長的三審判刑確定，應以實際行為事實作為接觸兒少風險的認定依據，在確認事實當下即禁止接觸。
3.參照澳洲建立實時更新資料庫： 強制雇主與家長登入查核，若狀態變更會即時通知，並賦予家長知情權。
李靚蕾積極監督修法 最近還在寫書
李靚蕾也在社群上對參與連署的民眾表達感謝：「謝謝每一個參與連署的人！我們的聲音被聽見了！」但她也強調：「雖然我們現在已經向前邁出很大一步，但目前衛福部公布的草案內容，跟澳洲完善的兒童工作證制度，仍存在很大的差異」，所以目前還是需要透過民意聲量一起確認修法內容。
她建議關心此議題的家長與一般民眾，可多利用公聽會與網路發聲，花時間了解草案漏洞並要求政府正視，建立真正的兒童工作證制度，不要讓台灣的孩子再因制度上的漏洞被侵害。
而李靚蕾除了關心兒少修法外，她近日也表示去年開始停更的Podcast將在今年繼續播出，她目前也正將自己這段時間的人生體悟、心靈成長寫成書，未來還想繼續推出與兒童教育有關的書籍，致力當女強人媽媽。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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李靚蕾在記者會上點出草案隱憂，她指出黃子佼持有大量兒少性影像雖是確認的事實，但在審理的數年間卻完全沒有被限制接觸兒少。更可怕的是，黃子佼最後「經判刑確定」的名目是「違反個資法」且獲判緩刑，緩刑期滿後紀錄就會消失，依照現在衛福部的草案，他未來依然有資格開設幼兒園。
李靚蕾因此砲轟：「依照現在的草案，『黃子佼們』還是可以開設幼兒園，剴剴案虐童保母、台中少棒狼師出獄以後還是可以繼續接觸兒童。」她指出，即便是嚴重虐童致死的剴剴案保母，或是狼師、補教名師，出獄後雖不能在學校任職，但依然可以改去當家教、私人教練、陪玩姐姐，甚至是到教會當主日學老師、辦理夏令營，形成極大的防線漏洞。
為了更完善的防堵3大漏洞，李靚蕾與民團共同提出修改訴求，呼籲參照澳洲完善的制度建立安全網：
1.擴大納管範圍： 無論是否為有證照的專業人士，只要工作會接觸18歲以下兒少者一律納管，「確保曾有虐童或是性犯罪的人不會再出現在你我孩子身邊」。
2.改採行為事實判定接觸風險： 不需等待漫長的三審判刑確定，應以實際行為事實作為接觸兒少風險的認定依據，在確認事實當下即禁止接觸。
3.參照澳洲建立實時更新資料庫： 強制雇主與家長登入查核，若狀態變更會即時通知，並賦予家長知情權。
李靚蕾積極監督修法 最近還在寫書
李靚蕾也在社群上對參與連署的民眾表達感謝：「謝謝每一個參與連署的人！我們的聲音被聽見了！」但她也強調：「雖然我們現在已經向前邁出很大一步，但目前衛福部公布的草案內容，跟澳洲完善的兒童工作證制度，仍存在很大的差異」，所以目前還是需要透過民意聲量一起確認修法內容。
她建議關心此議題的家長與一般民眾，可多利用公聽會與網路發聲，花時間了解草案漏洞並要求政府正視，建立真正的兒童工作證制度，不要讓台灣的孩子再因制度上的漏洞被侵害。
而李靚蕾除了關心兒少修法外，她近日也表示去年開始停更的Podcast將在今年繼續播出，她目前也正將自己這段時間的人生體悟、心靈成長寫成書，未來還想繼續推出與兒童教育有關的書籍，致力當女強人媽媽。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110