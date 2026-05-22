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吳思瑤：台灣與美方溝通順遂

外媒報導，美國代理海軍部長曹洪（Hung Cao）表示，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。對此，民進黨立法院黨團今（22）日回應，這凸顯台灣應建立其國防產業，也不用藉此刻意操作「疑美論」，說成「台灣不重要」；民進黨立委吳思瑤也說，這足以證實台灣國防軍工產業的必要性、國防自主的迫切性。國會山報報導，曹洪出席參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄上午受訪表示，若海軍代理部長談話屬實，更凸現全世界局勢不只關注台灣。他說，伊朗戰場打得激烈，美國必須盤點戰備需求，包括武器、彈藥，更凸顯台灣建立其國防產業，尤其是提升不對稱戰力、國防武器在地化生產，包含軍購條例在商購、委製、在地化自主生產的重要性，讓朝野更有共識加強國防戰力自主。莊瑞雄直言，不用藉海軍代理部長的話刻意操作「疑美論」，說成「台灣不重要」，台灣在國際戰略上，仍是美國的重中之重，不管是美國總統、國務院、國會議員對台灣的關注，加大對台灣國防的支持，相信朝野政黨也看得見。此外，綠委吳思瑤也說，該問題有兩面向，第一、美方這則報導的內容，台灣跟美方的溝通都非常順遂，有注意到了這則報導，但詳細狀況，還要進一步釐清。再來，吳思瑤說，這足以證實台灣國防軍工產業的必要性、國防自主的迫切性，若未來沒有辦法強化自產，如此次報導所說的，在其他戰區所發生的伊朗戰爭上，會面臨需要大量彈藥的現況，這正足以來證明：台灣的軍事安全不只要靠台美合作，更要依賴自己來建立強大的供應體系，這是更重要訊號。