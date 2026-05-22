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花蓮大西瓜的脆甜魅力席捲立法院

希望廣場「花蓮週」登場 當季優質農感一次品嚐

五月正值花蓮大西瓜盛產季，以「沙、脆、甜」聞名的花蓮大西瓜持續熱銷全台。花蓮縣農會今（22）日於立法院康園前廣場舉辦「2026花蓮大西瓜行銷記者會」，在立法院長韓國瑜及國民黨團總召傅崐萁協助促成下，將花蓮最具代表性的夏季優質農產帶進國會與各界分享，持續擴大花蓮農產品牌聲量，也為產季再添買氣。活動現場貴賓雲集，包括立法院長韓國瑜、立法院國民黨團總召傅崐萁、新北市政府農業局副局長劉淑芬、花蓮縣政府農業處長陳淑雯、花蓮區農業改良場秘書葉育哲等人共同出席，齊力為花蓮優質農產站台。韓國瑜院長致詞時熱情表示，花蓮西瓜就是棒，累積1200度熟成的花蓮大西瓜，不只沙、脆、甜，更吃得到花蓮陽光與土地的好滋味。他也特別邀請全國民眾，今年夏日一定要到花蓮走走，白天看山看海、品嚐當季大西瓜，感受花蓮最清涼、最甜美的夏季風情，用實際行動支持花蓮農民與在地觀光。立法院國民黨團總召傅崐萁說，花蓮大西瓜之所以深受消費者喜愛，來自得天獨厚的自然環境。主要產區位於秀姑巒溪、花蓮溪及萬里溪流域，擁有排水良好的沙礫地質、潔淨水源與充足日照，加上生長期間需累積約1200度積溫熟成，讓每顆西瓜充分吸收陽光能量，造就果肉細緻、甜度飽滿、口感沙脆的獨特品質，成為夏季最受歡迎的國產水果之一。活動現場吸引許多立法委員、國會工作人員及媒體朋友到場共襄盛舉，氣氛熱絡。主辦單位準備現切花蓮大西瓜供來賓品嚐，鮮紅飽滿的果肉、清甜多汁的口感，加上招牌「沙、脆、甜」風味，獲得現場一致好評，不少與會來賓在品嚐後主動詢問訂購資訊，展現花蓮大西瓜的高人氣與市場魅力。花蓮縣農會指出，近期花蓮大西瓜已陸續透過各地展售與推廣活動與消費者見面，持續拓展市場熱度。下週也將於台北希望廣場舉辦「花蓮週」展售活動，集結花蓮大西瓜及多項優質農特產品與當季鮮果，讓更多民眾能一次品嚐來自花蓮的產地鮮甜，歡迎民眾踴躍前往選購，以實際行動支持在地農民。花蓮縣農會總幹事吳昆儒表示，透過持續性的產地行銷與品牌推廣，不僅提升花蓮農產能見度，也為農民創造更多銷售機會。誠摯邀請全國民眾把握花蓮大西瓜最佳品嚐時機，一起品嚐這份由花蓮純淨土地、陽光與水源共同孕育出的夏日甜美滋味。