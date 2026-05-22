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高雄坦言「沒有決定權」 幕後操盤手曝光

台美溝通順暢！王定宇批藍白拖延軍購：恐增加台灣風險

吳思瑤反擊徐巧芯：別再亂帶風向

美國代理海軍部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）日前在國會聽證會上證實，基於美軍目前須優先支援對伊朗戰事所需的彈藥與軍備補給，美方已暫緩一筆總額高達140億美元的對台軍售案，引發台灣政壇高度關注。對此，民進黨立委王定宇直言，真正有決定權的並非高雄，而是另外2位美國高官，同時也強調台美溝通管道順暢。王定宇今（22）日受訪時指出，高雄在聽證會上雖提到，為因應伊朗戰爭需求，美方可能暫緩對台軍售，但隨後也清楚表示，真正的決策權並不在他手中，而是在美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）以及國務卿魯比歐（Marco Rubio）身上。王定宇表示，高雄同時也提到，依他了解，美軍對伊朗相關軍事準備其實相當充分，因此其前後說法存在某種程度矛盾。他進一步指出，赫格塞斯先前也曾在同一場合作證，當時被問及美軍軍備是否足夠時，赫格塞斯明確強調，美國對伊朗戰爭的所有軍需裝備皆準備充裕，「美國是有計畫地在進行相關行動」。對於外界憂心軍售生變，王定宇則強調，目前台美之間的溝通管道依舊順暢且直接，相關議題仍應透過正式外交與國防管道確認，不宜過度解讀單一官員發言。他認為，高雄身為政治任命的代理海軍部長，本身已坦承沒有最終決定權，因此其發言較應視為「一項變數與隱憂」，而非最終拍板結果，更談不上是美方對台政策的最後通牒。不過，王定宇也藉機砲轟在野陣營，直指國民黨與民眾黨持續杯葛國防特別預算與相關軍購案，導致法案與預算一再延宕。他痛批，拖到「川習會」後所產生的變數，對台灣而言都可能形成不必要的風險與壓力，這些隱憂，其實都是國會拖延造成的。另一方面，針對國民黨立委徐巧芯質疑，賴政府無法讓華府相信「沒有在推動台獨」，才會影響軍售進度。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤則火力全開反擊，稱徐巧芯的說法根本是「錯誤帶風向」，並指出美國在台協會（AIT）處長谷立言日前接受專訪時，已明確表達台美關係穩定不變，同時也肯定賴清德520談話中「維持台海現狀」的立場。吳思瑤痛批，徐巧芯只會一味將責任推給賴清德、甩鍋給執政黨，藉機操作政治議題，找到機會就亂帶風向。