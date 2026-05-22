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馬英九基金會風暴未歇，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南沉寂多日，昨相繼發出5/12簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年。據了解，馬家人15日已經委託律師向法院提出針對馬總統的限制。對此，身兼三人小組的董事李德維表示，的確聽到類似消息，但基於馬前總統的隱私跟家人想法，不能說太多，不過身為家人或妻子，若非情非得已，決不會做出這樣的行動。周美青、馬以南兩人昨相繼發出聲明，表示為了讓馬英九日後的醫療需求與照護得到妥善安排，委請馬以南擔任主要執行者，並在必要時代表馬家親屬對外進行適當說明；馬以南則說，家人現在最大的期盼是希望他能真正退休、安享餘年，因此基金會的事務未來將全數交由董事會處理，如今媒體更報導，馬家人15日已委由律師向法院遞狀，提出關鍵的「相對應法律動作」，盼藉此剎車。李德維今表示，確實聽到類似的訊息，但基於馬英九的隱私跟馬家人想法，不能越俎代庖說太多，所以這部份身為家人或妻子，若非情非得已，決不會做出這樣的行動，所以包含外界和他，都覺得還是要給馬英九和馬家人空間。至於馬英九的健康狀況到底如何，李德維說，他最後一次跟馬英九接觸是3月27日的董事會，真正有跟馬總統有接觸的人，對於馬的健康有一些想法、考量，事實勝於雄辯，昨天包含周美青跟家屬出來發表聲明，健康的確是有疑慮的，所以作為三人小組，當然希望全面性各方面了解。