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遠東銀行今（22）日舉行2026年股東常會，遠東集團董事長、也是遠東銀副董徐旭東首度缺席，由去年升任董事長的周添財主持，並順利通過2025年度盈餘分配案，普通股每股配發0.6335元股利，包含0.514元現金股利與0.1195元股票股利，股利發放率約68.4%。周添財會後受訪也談到，徐旭東健康恢復中，5月董事會也有出席。至於併購方面，他首度透露，評估過國票金控及安泰銀行，國票金沒希望，安泰銀不能說完全沒機會。今日遠東銀股東會是周添財升任董事長之後首次主持，而徐旭東因健康因素首次缺席遠東銀股東會，周添財會後表示，不影響一般運作，徐旭東健康恢復中，5月董事會也有出席，還是經常會見到他，講話還是很大聲、中氣十足。至於遠東銀2025年總資產持續擴大至8737億元，全年稅後淨利計41.17億元，每股純益（EPS）為0.93元，其中提升存放利差以優化獲利結構有成，淨利息收入成長15%；且授信資產品質續保優於市場平均水準，逾放比降至0.052%，創下新低記錄；而為支應業務發展所需，於第4季完成現金增資53.42億元，提升資本適足率至15.63%、普通股權益第一類資本比至12.87%，不僅擴大淨值規模，且強化風險承擔能力。今年以來獲利動能持續，2026年首季稅後淨利計12.21億元，年增約10%。遠東銀在2025年持續深耕利基品牌及拓展核心業務，並正式啓動AI3年轉型計畫。其中重點發展的法金海外業務，表現持穩，所推動的法金AI轉型藍圖甫獲經濟部智慧創新大賞佳作獎；個金則以建構家族辦公室專家團隊，備戰財管2.0賽道；而數位旗艦品牌Bankee逐步擴充個人金融服務場景，因掌握虛擬貨幣藍海商機，以虛擬資產出入金流市占95%，圈粉虛擬幣圈，2025年總存款餘額突破271億元，客戶數突破29萬，目標2030年累計開戶數要達42萬。展望今年，周添財表示，地緣政治衝突引爆世局動盪未歇，AI列車持續高速飆行，遠東銀以財務韌性為底氣，堅守長期穩健成長的經營主軸，營運目標為總資產及存款、放款皆成長6%以上，並著重策略性優化獲利結構，鎖定提升存放利差業務，包括透過Bankee數位平台所開拓的虛擬資產金流服務，擴大零售型存款的規模。在手續費收入構面，遠東銀則以跨境聯貸案主辦、財管家族辦公室深耕高資產客戶等業務並進，注入成長動能，前者剛今年3月聯手多國銀行，成功籌組印度Ｐiramal Finance總金額4億美元的聯貸案，展現跨境金融拓展新南向邊界的實力與成果。在併購方面，周添財表示，遠東銀都有在規畫，也坦言現在併購的標的真的不多，但透露，曾評估過國票金及安泰銀行，其中國票金應該沒機會了。據了解，目前市場傳財政部可能推動「公民併」，沒有金控的彰銀或台企銀較有機會吃下國票金。至於安泰銀行有在談，只是價格有幾個股東意見不一樣，周添財說，也不能講沒有機會，遠東銀規模較小，一直希望找尋好的機會，做大業務，但不會為併而併，除銀行，也希望能找獨立證券公司，可入股合作。