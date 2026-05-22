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可樂旅遊：兩大一小最高折1萬元，還有獨家環球影城包場派對

▲可樂旅遊針對日本環球影城有快速通關四項券，更有台灣獨家包場派對。（圖／記者蕭涵云攝）

📍世邦旅遊：兩大兩小最高可省2萬元

▲世邦旅遊狂打「兩大兩小出遊 最高現省2萬元」（圖／記者葉盛耀攝）

📍雄獅旅遊：推獨家北海道行程 親子同行最高可折2萬

▲雄獅旅遊提到，家長偏好飛行時間短、樂園密集度高的亞洲行程，像是韓國線以及日本線。（圖／雄獅旅遊提供）

台北國際觀光博覽會（TTE）今（22）日登場，活動將至5月24日，地點在台北世貿一館，旅行社業者齊推優惠，尤其暑假針對親子遊更是讓旅客大賺優惠，雄獅旅遊「小孩最高可折團費1萬，親子出遊北海道最高可折2萬」；可樂旅遊也主打「兒童報名最高減萬元」，還有獨家的大阪環球影城包場派對，另外，世邦旅遊也有針對全家出遊，有「兩大兩小最高可省2萬元」最狂優惠。今日為台北國際觀光博覽會（TTE）開幕日，旅遊社業者表示今天首日上半天買氣不算旺，但是詢問度相當高，各攤位前都擠滿人潮。尤其針對暑假將來臨，都有出國旅遊規劃，各業者也大打親子出遊優惠。尤其今年油價漲，機票票價也跟著水漲船高，爸媽想帶小孩出國旅遊，更是精打細算希望不要荷包大傷。可樂旅遊推出多款號稱超值行程，「首爾清州 5 日」早去晚回，玩享愛寶樂園、環湖鐵道自行車及網紅景點，旅展下殺8999 元起。韓國「樂高樂園、樂天世界雙主題5日」亦僅需1萬8900元起。，雄獅旅遊提到，尤其親子行去首推「關西FUN暑假～日本環球影城5日」，每人5萬2800元起，加碼日本環球影城快速通關四項券，世邦旅遊也提到，暑假闔家出遊往往最受歡迎是日韓兩國，其中韓國則規劃今年最熱門的釜山行程；日本則包裝包括九州雙樂園、大阪環球影城、東京迪士尼樂園等行程，更特別為慶祝37週年慶，世邦在吉祥物邦蜜（Spunkme）全新登場，更推出年度最狂回饋盛事—「歡慶世邦生日快樂大FUN送」。即日起至2026年12月15日止，凡購買世邦自組團體行程之旅客，即可獲得抽獎機會，活動共送出37個獎項，獎項包含團體行程兌換券，有3萬元1名、2萬元1名、1萬元5名等。雄獅旅遊表示，預估TTE旅展線上加線下業績將較去年同期成長約 1 成。雄獅提到，北海道向來為暑假遊日勝地，此次獨家「限定PLUS北海道美瑛螃蟹5日」，主打全程無自理餐、升等螃蟹宴席料理，保證入住今年8月全新開幕高端旅宿「緩慢瑞萃」渡假村，每人 4萬1888 元起；還有高 CP 值親子行程，「暑降首爾樂天童話小旅行 4 日」，暢遊樂天世界樂園，每人只要1萬5999 元起。長線行程部分，歐洲線主打極光與經典地標，兩人同行最高可享第二人折9,000元，如「經典冰島冰與火之旅 11 日」帶領旅客深入《白日夢冒險王》取景地，體驗冰川健行、藍湖溫泉與震撼的火山熔岩洞穴，每人16萬2900元起。