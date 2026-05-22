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▲現場被燒得一片焦黑。（圖／翻攝自FACEBOOK＠FIRE & RESCUE THAILAND）

21日晚上9點左右，泰國芭達雅（Pattaya）JA Plus飯店發生火災，火勢迅速蔓延至飯店，一度有多人受困，最終導致至少四人受傷。報導指出，大概過了一個小時火勢才被撲滅，大批遊客被疏散。《芭達雅郵報》形容，疏散過程「混亂」。報導引述目擊者說法指出，房客們逃離充滿煙霧的走廊，而救援隊則逐層搜索被困在裡面的人。報導指出，當時飯店所有178個房間皆有旅客入住，大部分是外國遊客。而火災源頭是在大樓頂層的餐廳，當時餐廳內沒有客人。當局表示，火勢集中在屋頂層，並在工作人員用滅火器控制火勢之前迅速蔓延。高樓層的情況較嚴重，包括七樓，有幾名旅客吸入濃煙。報導指出，兩名泰國女子和一名印尼男孩因吸入濃煙接受治療。另外，有一名泰國男子在試圖逃脫時衝入火海，導致全身約20%的皮膚被燒傷。四名傷者均在現場接受治療，隨後被送往附近醫院。從泰國消防當局釋出的影片可以看到，現場被燒得一片焦黑。目前，當局正在調查火災具體原因。