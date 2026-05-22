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▲王俐人直接說出當時壓榨自己的經紀公司，正是瓊瑤媳婦經營的。（圖／YouTube＠百靈果News）

▲鄺盛的副導出面爆料內幕，強調當時演員費絕對不只3000元。（圖／YouTube＠百靈果News）

女星王俐人近日登上網紅百靈果的Podcast節目《The KK Show》，聊自己的辛酸史，她說自己曾簽約瓊瑤媳婦開設的經紀公司，被壓榨剝削，拍蔡健雅的MV沒有妝髮，只領到3000元。此言一出引發熱議，更意外釣出當年的MV導演鄺盛的副導出面留言：「我可以很明確告訴你，我們給的演員費『絕對』不只3000元」，暗指王俐人被抽成太多，經紀公司水很深。王俐人透露自己在國外留學，回台灣後進入演藝圈，與瓊瑤名下的公司簽約，當時滿心期待能拍瓊瑤劇走紅，結果後來才發現公司其實是瓊瑤的媳婦在經營、工作人員都很懶散，甚至想讓她被潛規則，陪老男人吃飯。王俐人說自己拒絕後就遭公司冷凍，經紀人還到處說她難搞，害她接不到好工作。王俐人更透露，有次蔡健雅的歌曲〈True Love〉點名要找她拍MV，導演還是很有名的鄺盛，但經紀人卻告訴她對方公司沒有預算，所以不附妝髮；王俐人就這樣素顏，穿著自己要去上英文課的便服入鏡，拍完也只領到3000元酬勞。雖然錢很少，但王俐人說自己很感激，因為這支MV紀錄她年輕青春的樣子。王俐人這些話很快在網路上激起水花，一名男子更出面留言，「」他言下之意是認為王俐人當時的公司抽成太兇。王俐人隨後也現身回應，「哇！ 你記得我。我好想知道我那個MV到底給我經紀公司多少錢？」網友見狀也紛紛留言討論，「幫頂，真的扯」、「台灣經紀公司通常抽4成，所以你們可能付5-6000（元）」、「新人講到幾位數應該是不至於啦，但可能新人，公司派出去基本都5-6000（元），這個比較新、公司剛簽、國外回來的、漂亮的8000（元）」。王俐人的遭遇讓聽眾都覺得太扯，她更透露後來這間經紀公司被賣給黑道，她那時候還小，不知道這樣可以要求解約，就默默把8年的合約走完，等到她約滿時已經30歲了，青春歲月都被該公司浪費。