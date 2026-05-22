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政府官員連番出面砲轟

李在明：要剷除美化國家暴力的社會毒瘤

坦克日爭議

韓國星巴克在5月18日光州民主化運動46週年紀念日，推出「坦克日」促銷活動，但其廣告文案令人想起血腥鎮壓造成大量平民傷亡的歷史，被批評是對過去民主運動的褻瀆，引發韓國民眾怒火。韓國星巴克母公司出面致歉，並開除執行長孫正鉉（손정현，音譯），但仍然無法止血。韓國抵制星巴克運動續燒，公務員工會加入抵制，韓國政府部門也指示政府活動將暫停使用星巴克相關產品。根據《韓聯社》報導，抵制星巴克的聲浪正在韓國公職人員中擴散。全國公務員勞動組合提議旗下所有成員停止使用星巴克，批評星巴克「坦克日」促銷活動扭曲了歷史，彷彿是在嘲弄已故民主烈士朴鍾哲的犧牲，助長反民主仇恨。全國公務員勞動組合表示，過去許多單位經常用星巴克禮物卡與保溫杯作為公會成員的禮物，但如今提議全面抵制星巴克，呼籲暫停星巴克相關產品的消費。韓行政安全部長官尹昊重對星巴克「坦克日」爭議表達遺憾，稱民主化建立在眾多民眾的犧牲和奉獻之上，輕視這段歷史或將其作為商業素材消費的行為絕不容輕視。尹昊重表示，政府機構此前經常在問卷調查、徵集國民參與活動中使用星巴克禮券當作獎品，但從今以後，政府相關活動將不再提供「輕視民主歷史與價值」的企業商品。韓國國家報勳部長權五乙也對於星巴克「坦克日」爭議表達嚴正關切，並表示將加大對散佈涉及民運的虛假資訊等行為的監管力度。韓國總統李在明評論此事的用詞最嚴厲，李在明說對於惡意發佈有關五一八民主運動的假新聞、美化國家暴力犯罪或褻瀆受害者的行為等，政府必須動員一切可行手段，予以嚴厲懲罰。李在明強調，國家暴力行為是當權者濫用權力踐踏國民人權和生命的行為，是道德淪喪、反社會的重大犯罪。只有正視歷史錯誤，才能避免類似悲劇重演，社會的某些角落滋生出美化國家暴力行為、侮辱和詆毀受害者的社會毒瘤，政府必須將其根除。韓國五一八民主運動於1980年5月18日在光州爆發，當時掌握軍權的全斗煥政府動員坦克等重裝備進行血腥鎮壓，造成大量平民傷亡。韓國星巴克之前將5月18日光州民主化運動46週年紀念日當天，指定為「坦克日」，推出坦克隨行杯的促銷，文案中還寫到「在書桌上『啪』地一聲！」，讓人聯想到「朴鍾哲烈士致死案」，當時朴鍾哲遭受水刑拷問不幸身亡，但情治人員辯稱「只是拍了下桌子『啪』地一聲，他就『啊』地倒地死去了」，卸責說法引發群情激憤。許多韓國網友痛批，韓國星巴克「坦克日」行銷文案特地用了「『啪』地一聲」等語句，「絕對不可能是單純的失誤或巧合」，爭議延燒後，星巴克韓國母公司新世界集團會長鄭溶鎮，以及星巴克總部先後發表聲明道歉，但仍無法平息輿論。