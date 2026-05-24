被封為最美新品的UNIQLO x Cecilie Bahnsen 2026春夏系列，搶先在日本感謝祭瘋搶賣爆。丹麥女裝設計師Cecilie Bahnsen是誰？以花朵、荷葉邊等立體設計形塑夢幻仙氣形象，成功結合戶外品牌THE NORTH FACE而聲名大噪，圈粉韓團BLACKPINK成員Jennie與少女時代潤娥；醞釀七年與UNIQLO合作平價實穿Balletcore芭蕾風，聯名系列台灣將於5月29日開賣，《NOWNEWS今日新聞》開箱實拍，開賣資訊有限購買規則一次看。
日本賣爆！UNIQLO x Cecilie Bahnsen最美新品秒殺
日本感謝祭熱烈開跑，同時開賣近期最受矚目的UNIQLO x Cecilie Bahnsen 2026春夏系列，掀起日本新聞網站Yahoo! JAPAN多篇報導，受到日本女性雜誌《Oggi》盛讚「時尚百搭，單穿就很好看」；《BAILA》也推崇：「為成熟女性增添恰到好處的甜美氣息。」
《NOWNEWS今日新聞》記者海巡日本網站，最受到時髦女孩討論的莫過於荷葉邊洋裝、荷葉邊T恤、壓褶洋裝等單品，潮流達人則推薦無袖壓褶T恤搭配壓褶裙，套裝式穿搭顯瘦又有型。
Cecilie Bahnsen是誰？浪漫仙氣爆紅全球 聯名受矚目
設計師Cecilie Bahnsen於2015年在丹麥哥本哈根創立同名品牌，她畢業於倫敦皇家藝術學院，於2017年入選LVM
H Prize決賽，是該獎項舉辦以來首位進入決賽的丹麥人；2023年入選權威BoF 500名單，成為時尚產業最具影響力人物之一；曾獲得Magasin du Nord Fashion Prize等重要獎項。
啟蒙於小時候看著奶奶刺繡與編織，擅長將北歐極簡風格融合高級訂製工藝，浪漫的花朵、荷葉邊與抓皺等細膩設計，以輕盈飄逸的夢幻仙氣形象，綻放在當代感的立體輪廓結構上，充滿獨特清冷的女性特質卻不失少女情懷，成為當今廣受全球歡迎的奢華時裝品牌。
受近年從歐美延燒至亞洲的「Balletcore芭蕾風」加乘，Cecilie Bahnsen去年攜手戶外品牌The North Face，以3D立體花卉優雅裝飾前衛機能性單品，全球爆紅搶翻天而聲名大噪；今年春夏已是三度聯名，有如在深邃軍綠色苔原上散落雪花，詮釋「暮春殘雪」意境，備受關注；早已是ASICS長期合作伙伴的Cecilie Bahnsen，復刻經典鞋型的GEL-Cumulus 16也在首爾聖水洞掀起排隊搶購人潮。
Cecilie Bahnsen火紅的程度，不僅圈粉南韓女團BLACKPINK成員Jennie，頻頻穿著上鏡；還不惜與少女時代潤娥撞衫，兩位女明星曾前後穿著同一款蓬蓬袖洋裝亮相。台灣2025年也由喜事國際時尚集團引進，開設Cecilie Bahnsen期間限定店進駐遠百信義A13百貨一樓。
UNIQLO聯名Cecilie Bahnsen台灣5/29開賣！開箱實拍、限購一覽
UNIQLO x Cecilie Bahnsen聯名全新2026春夏系列，以「Shapes of Poetry 詩意輪廓 浪漫日常」為概念，主打採用高品質棉料與彈性材質，打造立體而有結構性的剪裁、結合標誌性的花卉圖騰、荷葉邊、立體雕花與抓皺設計，展現Cecilie Bahnsen極具辨識度的浪漫輪廓。
《NOWNEWS今日新聞》記者搶在台灣開賣前，為大家開箱實拍。UNIQLO x Cecilie Bahnsen聯名系列的棉質上衣磅數份量很夠，細密度與厚度都比一般UT常見材質來得更紮實；因此服裝質感更好、垂墜度也相當優異。而結合綿與聚酯纖維的壓褶單品，布料比想像中更有立體感，親膚不黏膚而且彈性很好，穿著起來比想像中舒適，最重要的是，不會完全貼合在身上、可適度修飾身型。
《NOWNEWS今日新聞》記者認為，該系列的細節也相當值得一看，例如T恤上面點綴的立體小花、棉質洋裝的荷葉邊線條十分流暢、壓褶收邊細膩、細緻抓皺中再添加不對稱層次的裝飾，都是讓衣服更加分質感；而洋裝雙側口袋、童裝褲裙有可調式腰圍，則體現了雙品牌講究的實穿性。
推薦大家可以到實體店鋪親自試穿，根據上身效果後再考慮選擇尺寸，譬如壓摺單品的合身度、可以適度用尺寸來調整。像是「女裝 壓褶T恤（無袖）」這款，平常適穿M號的記者，便傾向於拿L號尺寸、讓小腹也能自在呼吸；袖口邊緣的抓皺波浪、還能在肩上營造小飛袖的感覺，更顯可愛。「女裝 壓褶洋裝」這款也建議大胸女孩可參考穿著舒適度來挑選尺寸。
而童裝才有的壓褶褲裙、設計形式不同的荷葉邊洋裝，記者查詢UNIQLO童裝尺碼最大做到160公分，不少小個子女孩應該也能穿，便比其他人多了好幾款設計可以選擇。
UNIQLO x Cecilie Bahnsen全系列共13款，8款女裝、5款童裝單品，價格約390元～1490元；其中「女裝 壓褶洋裝（無袖）」及「女童 壓褶洋裝（無袖）」於指定店舖限量販售，全系列新品於網路商店及全台店舖皆有販售。
完整全系列指定販售店舖：網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、Mitsui 林口商場店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店。
UNIQLO x Cecilie Bahnsen限購規則一覽
實體店舖：5月29日（五）起，購買此系列商品，每人於單筆消費中，每一商品編號每一色限購2件。
網路商店：5月29日（五）起，購買此系列商品，每一網路商店會員單日，每一商品編號每一色限購2件。
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日本感謝祭熱烈開跑，同時開賣近期最受矚目的UNIQLO x Cecilie Bahnsen 2026春夏系列，掀起日本新聞網站Yahoo! JAPAN多篇報導，受到日本女性雜誌《Oggi》盛讚「時尚百搭，單穿就很好看」；《BAILA》也推崇：「為成熟女性增添恰到好處的甜美氣息。」
《NOWNEWS今日新聞》記者海巡日本網站，最受到時髦女孩討論的莫過於荷葉邊洋裝、荷葉邊T恤、壓褶洋裝等單品，潮流達人則推薦無袖壓褶T恤搭配壓褶裙，套裝式穿搭顯瘦又有型。
設計師Cecilie Bahnsen於2015年在丹麥哥本哈根創立同名品牌，她畢業於倫敦皇家藝術學院，於2017年入選LVM
啟蒙於小時候看著奶奶刺繡與編織，擅長將北歐極簡風格融合高級訂製工藝，浪漫的花朵、荷葉邊與抓皺等細膩設計，以輕盈飄逸的夢幻仙氣形象，綻放在當代感的立體輪廓結構上，充滿獨特清冷的女性特質卻不失少女情懷，成為當今廣受全球歡迎的奢華時裝品牌。
UNIQLO x Cecilie Bahnsen聯名全新2026春夏系列，以「Shapes of Poetry 詩意輪廓 浪漫日常」為概念，主打採用高品質棉料與彈性材質，打造立體而有結構性的剪裁、結合標誌性的花卉圖騰、荷葉邊、立體雕花與抓皺設計，展現Cecilie Bahnsen極具辨識度的浪漫輪廓。
《NOWNEWS今日新聞》記者搶在台灣開賣前，為大家開箱實拍。UNIQLO x Cecilie Bahnsen聯名系列的棉質上衣磅數份量很夠，細密度與厚度都比一般UT常見材質來得更紮實；因此服裝質感更好、垂墜度也相當優異。而結合綿與聚酯纖維的壓褶單品，布料比想像中更有立體感，親膚不黏膚而且彈性很好，穿著起來比想像中舒適，最重要的是，不會完全貼合在身上、可適度修飾身型。
推薦大家可以到實體店鋪親自試穿，根據上身效果後再考慮選擇尺寸，譬如壓摺單品的合身度、可以適度用尺寸來調整。像是「女裝 壓褶T恤（無袖）」這款，平常適穿M號的記者，便傾向於拿L號尺寸、讓小腹也能自在呼吸；袖口邊緣的抓皺波浪、還能在肩上營造小飛袖的感覺，更顯可愛。「女裝 壓褶洋裝」這款也建議大胸女孩可參考穿著舒適度來挑選尺寸。
UNIQLO x Cecilie Bahnsen全系列共13款，8款女裝、5款童裝單品，價格約390元～1490元；其中「女裝 壓褶洋裝（無袖）」及「女童 壓褶洋裝（無袖）」於指定店舖限量販售，全系列新品於網路商店及全台店舖皆有販售。
完整全系列指定販售店舖：網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、Mitsui 林口商場店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店。
UNIQLO x Cecilie Bahnsen限購規則一覽
實體店舖：5月29日（五）起，購買此系列商品，每人於單筆消費中，每一商品編號每一色限購2件。
網路商店：5月29日（五）起，購買此系列商品，每一網路商店會員單日，每一商品編號每一色限購2件。