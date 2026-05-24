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日本賣爆！UNIQLO x Cecilie Bahnsen最美新品秒殺

Cecilie Bahnsen是誰？浪漫仙氣爆紅全球 聯名受矚目

▲Cecilie Bahnsen現身東京UNIQLO上市活動。（圖／UNIQLO提供）

▲左起：The North Face x Cecilie Bahnsen 2026春夏系列、Cecilie Bahnsen X ASICS GEL-Cumulus鞋款。（圖／The North Face、ASICS提供）

▲韓團女星Jennie、潤娥曾同穿Cecilie Bahnsen洋裝撞衫。（圖／翻攝自Jennie IG@jennierubyjane、潤娥IG@yoona__lim）

▲Cecilie Bahnsen遠百信義A13期間限定店。（圖／喜事國際提供）

UNIQLO聯名Cecilie Bahnsen台灣5/29開賣！開箱實拍、限購一覽

UNIQLO x Cecilie Bahnsen聯名系列的棉質上衣磅數份量很夠，細密度與厚度都比一般UT常見材質來得更紮實

▲台灣UNIQLO x Cecilie Bahnsen搶先開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

▲UNIQLO x Cecilie Bahnsen聯名系列質感很好，平價可收具代表性的花朵、荷葉邊與壓褶設計。（圖／記者蕭涵云攝）

平常適穿M號的記者，便傾向於拿L號尺寸、讓小腹也能自在呼吸；袖口邊緣的抓皺波浪、還能在肩上營造小飛袖的感覺，更顯可愛。

▲丹麥設計師Cecilie Bahnsen首度聯名UNIQLO，掀起關注。（圖／記者蕭涵云攝）

▲立體刺繡與荷葉設計、可調式肩帶等細節滿滿，UNIQLO x Cecilie Bahnsen全系列共13款，390元起價格親民。（圖／記者蕭涵云攝）

UNIQLO x Cecilie Bahnsen限購規則一覽