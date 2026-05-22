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▲台灣人一年四季都愛吃鍋，冷氣強、還有豐富的自助吧可選擇，即便夏天火鍋店還是生意興榮。（圖／翻攝Google 評論）

網友曝夏天吃鍋原因：有冷氣就沒問題

冰淇淋也是誘因！吃完鍋再挖兩碗超滿足

▲吃鍋後再吃上冰淇淋收尾，反而成了夏天吃火鍋的儀式感。（圖/Google評價）

夏天高溫炎熱，不少人以為火鍋店會進入淡季，但台灣火鍋店人潮依舊不減，就有網友好奇「明明熱成這樣，台灣人還是很愛吃火鍋」引發討論。有民眾在社群平台Threads分享觀察，表示明明天氣已經熱到不行，路上火鍋店卻依舊生意很好，讓他忍不住感嘆「台灣人很奇怪，明明熱成這樣還是很愛吃火鍋」。確實在夏天中午、晚上熱門的火鍋店都還需要排隊候位，假日就一定要預約才能吃到鍋。顯示即使進入高溫夏季，火鍋仍然是許多人的日常選項。有人認為，夏天雖然不一定想吃羊肉爐這類較厚重的鍋物，但小火鍋、個人鍋仍然很可以接受；也有人直言「只要有冷氣，一年四季都可以吃火鍋」。多數網友認為，火鍋店夏天仍有吸引力，最大原因就是店內冷氣通常開得夠強，消費者不用擔心邊吃邊流汗，反而能在冷氣房裡慢慢涮肉、喝湯。除了冷氣，火鍋店常見的自助吧也是夏天吸客關鍵，許多火鍋店不只提供飲料、醬料，還會附上冰淇淋櫃，從平價小火鍋到精緻鍋物店都相當常見。對不少消費者來說，吃完熱騰騰的鍋物後，再來一碗冰淇淋收尾，反而成了夏天吃火鍋的儀式感。也因此，不少網友認為，夏天吃火鍋並不矛盾，只要店內環境舒適、冷氣足夠，再搭配冰品與飲料，反而比在戶外曝曬或吃熱炒更舒服。