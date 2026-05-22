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▲孫生媽媽今年1月26日就傳出因偷竊在新北市淡水區遭逮。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照）

網紅孫生的母親近期再度捲入爭議，她日前前往台北市士林區一間百元快剪店染髮，原本應支付500元費用，沒想到染完後卻向店家表示身上沒帶錢，要去附近借錢後便離開現場，之後遲遲未返回付款，由於店家苦等2天仍不見人影，只好選擇報警處理，也讓事件再次掀起外界討論。根據《三立新聞網》報導，因社會案件多次登上新聞版面的孫生媽，在18日下午5點多到理髮店染髮，未料她事後表示身上沒帶錢，宣稱要去借錢後卻消失，由於孫生媽過去曾到店消費4、5次，因此店家對她有一定信任，加上當天老闆忙碌因此沒有先收費，而是在染髮完成後才準備結帳，不料她卻突然表示自己沒帶錢，還稱與附近熱炒店熟識要先去借錢，沒想到離開後便完全失聯。事實上，這已不是孫生媽媽第一次爆出類似爭議，今年5月初，新北淡水一間便當店就曾公開她的照片，提醒附近店家「小心竊賊」，並指控她用餐後未付款，同樣也是以「去借錢」為理由離開現場，再加上今年初淡水老街還曾爆出竊盜案件，當時警方到場後也一眼認出她就是孫生母親，引發不小爭議。對於母親再度闖禍，孫生也無奈回應，坦言類似情況已經發生太多次，自己甚至幫忙處理、賠償超過上千次，坦言「真的快瘋了」，過去他也曾在影片中公開與母親對話，希望她不要再讓家人擔心，但媽媽卻屢次重複類似行為，讓他相當心碎，也讓外界看了十分唏噓。雖然店家最後選擇報警，但目前並未正式提告，表示因對方算是熟客，因此還想再觀察看看，不過接連爆出吃霸王餐與未付款爭議，也讓不少店家開始提高警覺。如今事件再度延燒，不只讓孫生身心俱疲，也讓外界關注這類問題是否還會持續發生。