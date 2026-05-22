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馬來西亞政府近日就社群平台TikTok未能及時刪除涉及王室的冒犯性內容，正式向平台追責。馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）21日表示，已向TikTok發出法定要求與告誡信，要求平台立即改善內容審核機制，並解釋為何未能有效處理相關內容。馬來西亞繼今年初指控Grok散播有害內容而決定起訴母公司xAI後，又因TikTok（字節跳動）上一個名為「Sultan Ibrahim Ismail」的帳號，涉嫌利用人工智慧生成影片與經過篡改的圖片，散播涉及馬來西亞最高元首蘇丹依布拉欣的侮辱性內容。根據柔佛王室媒體與通訊辦公室說法，相關內容不僅包含AI生成影片，甚至還出現將元首肖像移花接木至動物身體、以及食用豬肉的假圖片，被王室形容為「極具侮辱性且性質嚴重」。MCMC在聲明中指出，這些內容涉及「極度冒犯、虛假、威脅與侮辱性」，可能違反馬來西亞多項法律。委員會強調，任何人利用網路平台散播涉及種族、宗教與王室（3R）敏感議題的內容，當局都將嚴肅看待，因為此類事件可能破壞公共秩序、國家和諧，以及人民對憲政制度的尊重。當局表示，雖然此前已多次通知並與TikTok溝通，但平台在迅速移除內容與阻止相關資訊持續擴散方面，「表現並不令人滿意」。因此，MCMC已要求TikTok立即採取補救措施，包括加強內容審核機制、提升對違法內容的執法效率，並就先前審核失誤提出正式說明。截至目前，TikTok尚未公開回應相關指控。另一方面，馬來西亞警方也已介入調查。武吉阿曼警察總部刑事調查部總監古瑪表示，警方已針對涉嫌發布誹謗與冒犯元首內容的TikTok帳號開檔調查，案件由刑事調查部特別調查小組負責處理。警方目前援引《1948年煽動法令》、《刑事法典》中涉及蓄意侮辱與破壞公共安寧條文，以及《1998年通訊及多媒體法令》展開調查。由於馬來西亞王室在政治與社會體制中仍具有高度象徵地位，加上涉及「3R」議題向來敏感，馬來西亞政府近期已多次表態，將加強對社群平台的規範，並計畫推動社群媒體年齡驗證制度，以因應網路有害內容激增問題。