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泰國王室近日再度罕見對外公布長公主帕差拉吉蒂雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati）病況，引發泰國社會與國際媒體高度關注。根據泰國宮務處21日發布的最新聲明，現年47歲的長公主因腹腔嚴重感染導致病情持續惡化，感染已影響多個主要器官系統功能，目前仍需依賴呼吸與腎臟支持治療維持生命徵象。聲明指出，皇家醫療團隊早在今年4月即發現公主出現腹腔感染，起因與大腸發炎有關，隨後陸續出現低血壓、心律不整及血液凝固異常等症狀。儘管醫療團隊持續使用多種抗生素、升壓藥物以及控制心律的治療方式，並透過透析與呼吸輔助設備維持腎臟及肺部功能，但病況至今仍未見明顯改善。這也是泰國王室自2022年底以來，第五度公開長公主健康狀況。由於泰國王室過去對成員病情向來相當低調，此次不僅罕見詳細說明感染與器官衰退情形，更直接提及生命維持相關醫療措施，使外界解讀公主病情可能已進入長期重症照護階段。帕差拉吉蒂雅帕公主於2022年12月在呵叻府訓練愛犬時突然失去意識，隨後被緊急送往King Chulalongkorn Memorial Hospital接受治療，至今住院已超過3年。當時王室僅表示與心臟疾病有關，但之後外界對其實際病因始終眾說紛紜，曾有媒體猜測涉及腦動脈瘤破裂與蜘蛛膜下腔出血，不過相關說法已遭王室否認。由於長公主長年被視為泰國王室最具穩定性與國際形象的重要成員，她的病況也牽動外界對王室繼承布局的關注。作為瓦吉拉隆功與第一任妻子所生長女，她曾赴英國、美國接受教育，取得法律博士學位，並曾擔任泰國駐奧地利大使與參與聯合國事務，長期推動女性受刑人權益改革，也是聯合國《曼谷規則》（Bangkok Rules）的重要推動者之一。在泰國政壇與保守派菁英眼中，長公主一直被視為兼具王室正統性、國際形象與行政能力的重要人物。尤其泰國雖為亞洲少數允許女性繼承王位的君主國，但現任王室至今仍未正式公布明確繼承安排，使相關議題始終敏感。隨著長公主病況持續惡化，外界對潛在繼承人討論再度升溫。目前被視為可能人選者，包括提幫功王子（Prince Dipangkorn Rasmijoti）、曾於2023年短暫返泰的瓦查拉訕，以及近年重新活躍於王室事務的詩琳通娜瓦麗公主等人。不過，相關討論在泰國始終屬高度敏感議題，官方至今未有任何公開說明。分析人士指出，泰國王室此次選擇比過去更頻繁、也更詳細地公布病情，除了反映醫療狀況可能確實出現重大變化，也顯示王室可能正逐步為社會與政治體系預作心理準備。在泰國近年政治對立與保守勢力角力仍持續的背景下，王室健康與繼承問題，依舊是影響國家穩定的重要觀察指標。