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高華宏自揭憂鬱低潮：曾2度輕生未遂

從「小草」變龜山區主任 高華宏：我能扛的，我扛

痛批黨中央「空降」周曉芸！高華宏：最大的羞辱

拍漂亮影片就能變新政治？高華宏狠酸「人設政治」

宣布退黨：龜山不是「更適合的路人」的龜山

民眾黨近期接連爆出「跳船潮」，前發言人楊寶楨日前才宣布退黨，將以無黨籍身分投入台中市議員選戰，並公開砲轟黨內存在「霸凌文化」。如今，原本有意投入桃園龜山區議員選舉的前主任高華宏也發出長文，正式宣布退出民眾黨，並怒噴黨中央踐踏地方經營、羞辱基層，更公開質疑空降的周曉芸：「如果真的這麼關心龜山，為什麼不是一開始就在龜山？」高華宏在臉書貼文中坦言，自己當初加入民眾黨，並非為了從政，而是單純認同柯文哲理念。他透露，自己曾服役5年，退伍後因長期心理壓力與家庭變故，罹患重度憂鬱症與社交恐懼，甚至曾2度試圖輕生，而在準備第3次結束生命前，意外收到民眾黨寄來的小草聚會邀請函，也因此改變人生。高華宏回憶，當時首次參加活動，自我介紹後獲得現場掌聲，那份久違的溫暖，讓他重新感受到「活著」。他指出，從那之後，自己逐漸投入志工、地方服務工作，從普通黨員一路成為龜山區副主任、區主任，病情也逐漸好轉，「原本一天要吃3顆安眠藥，最後只剩4分之1顆。」「對我來說，是民眾黨救了我。是那封黨員信，讓我放棄第3次結束自己。」高華宏強調，自己長年深耕龜山，不是為了權力與位置，而是真心相信政治能改變地方。他形容，過去一直把黨內夥伴視為「一起爬山的人」，自己能扛的就扛、能背的就背，只希望替民眾黨在龜山打下一席之地。高華宏提到，龜山不是單純的「選區」，而是自己生活與家人扎根的地方，地方信任不是靠一篇文章、不是靠形象包裝，而是一次一次蹲下來陪伴、一次一次跑服務、一次一次被罵、一次一次熬夜，慢慢累積出來的。「可是後來我才發現原來努力，不一定有價值。原來地方經營，也不一定重要。」高華宏將矛頭直指民眾黨中央的徵召決策，他表示，自己早已依照制度完成初選程序，包括繳交資料與保證金，但最後規則卻突然改變，理由竟是「有更適合的人選」。而高華宏口中的「更適合人選」，正是被視為黃國昌子弟兵、「四金釵」之一的周曉芸。周曉芸日前才在新北三重、蘆洲初選敗給素人「家樂福先生」陳彥廷，如今卻被改派投入龜山選戰，引爆地方反彈。高華宏在文中更直接開轟，質疑如今的政治文化越來越像「經營人設」，只要影片拍得漂亮、故事夠感人、形象清新，就能包裝成「有理念的新政治」。他批評，周曉芸的參選聲明雖大談龜山的溫度與年輕家庭困境，但對於A7交通壅塞、捷運爆量、學區不足、公托缺乏等龜山核心問題，卻完全沒有提出具體政策方案。高華宏質問：「有交通規劃嗎？有都市發展方向嗎？有公共建設排序嗎？有財政規劃嗎？」並直言，現在政治越來越重形象包裝，卻忽略真正治理能力。高華宏透露，其實早在今年3月中旬，自己便曾選擇退出選戰與辭去職務，當時仍希望留在民眾黨，只因他始終感念民眾黨曾救過自己一命。但最終，因為欠自己一個交代，他仍決定公開宣布退黨，「很遺憾，這次我們的方向不一樣。既然如此，我只能放下那些沉重包袱，獨自帶著理想繼續往前走」。高華宏表示，自己花了大量時間、金錢與人生投入地方，最後卻被「更適合的路人」徹底抹去，那份痛苦難以形容。他強調，即便失去政黨與資源，自己仍會繼續留在龜山、繼續戰鬥，最後更重話喊出：「龜山，是龜山人的龜山，不是『更適合的路人』的龜山。」