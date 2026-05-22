租屋族看過來！國家住宅及都市更新中心今（22）日起正式啟動第 2 季中央社會住宅招租申請，受理期間至 6 月 22 日止。本季不僅釋出橫跨桃園、臺南、高雄三地的優質物件，總戶數超過千戶，更配合《住宅法》修正擴大對「婚育家庭」的認定，育有學齡前幼兒的家庭租期最長可達 12 年，租金依所得分級最低僅需 4 折起！

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🟡 全台四案連發：南、高新案釋出，桃、南候補同步開跑
國家住都中心表示，本季招租主力為臺南市新市區「新市安居」及高雄市左營區「福山安居」，共釋出 890 戶新屋。此外，也同步辦理桃園市桃園區「慈文安居」及臺南市東區「新都安居A」的候補招租，共計 207 戶，讓北中南需求者皆有機會搶進：

  • 臺南新市安居： 670 戶（新案受理）。
  • 高雄福山安居： 220 戶（新案受理）。
  • 桃園慈文安居： 33 戶（候補招租）。
  • 臺南新都安居A： 174 戶（候補招租）。
本季 4 案預計 9 月 17 日公開抽籤，最快 12 月 1 日起即可拎包入住。

▲遍地開花！本季中央社宅共有四案同步開跑，包含臺南、高雄新案及桃園、臺南候補，總計釋出 1,097 戶。建築外觀新穎，社區周邊生活機能優越，是北中南租屋族搶進的最佳機會。（圖／國家住都中心提供）
▲遍地開花！本季中央社宅共有四案同步開跑，包含臺南、高雄新案及桃園、臺南候補，總計釋出 1,097 戶。建築外觀新穎，社區周邊生活機能優越，是北中南租屋族搶進的最佳機會。（圖／國家住都中心提供）
🟡 挺育兒最給力：婚育戶認定放寬、租期翻倍至 12 年
為了有效減輕年輕爸媽的居住負擔，本季招租特別強化「婚育家庭」的優先照顧，關鍵變動包括：

  • 範圍擴大： 配合法規修正，凡育有未成年子女的家庭均納入「婚育戶」保留範圍（占總戶數 20%），不再侷限於新婚兩年內，一般所得家庭亦可申請。
  • 租期加倍： 一般戶租期最長為 6 年；但若家庭中育有學齡前（6歲以下）幼兒，總租期最長可延長至 12 年，讓育兒家庭能穩定居住至孩子入學。
🟡 租金分級減壓：持有低收、中低收證明享 4 折優惠
中央社宅租金以市場基準估算後，再依據家庭所得條件給予不同折數，實踐居住正義：

  • 第 1 級（約 4 折）： 持有低收或中低收證明者。
  • 第 2 級（約 7 折）： 每人每月平均所得低於最低生活費 1.5 倍者。
  • 第 3 級（約 8 折）： 每人每月平均所得介於最低生活費 1.5 倍至 3.5 倍者。
以臺南「新市安居」為例，若符合第 1 級資格，套房月租金（含管理費）最低僅需 5,300 元起
 

▲省錢更有感！中央社宅租金採分級收費，符合第 1 級資格者僅需市場基準租金 4 折。室內配置簡約實用，讓民眾能以實惠價格，入住兼具品質與尊嚴的優質好房。（圖／國家住都中心提供）
▲省錢更有感！中央社宅租金採分級收費，符合第 1 級資格者僅需市場基準租金 4 折。室內配置簡約實用，讓民眾能以實惠價格，入住兼具品質與尊嚴的優質好房。（圖／國家住都中心提供）
🟡 申請管道與小提醒：線上 24 小時受理最方便
只要年滿 18 歲的國民，符合設籍、就學或就業條件，且家庭成員在案址區域內無自有住宅者皆可申請。歡迎有居住需求的民眾於「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw）詳閱招租須知後，於受理申請期間內踴躍申請。

  • 受理時間： 即日起至 6 月 22 日 17:00 止。
  • 申請方式： 採 24 小時線上申請，可至「安居好室入口網」註冊辦理。
  • 必備文件： 全戶戶籍謄本（含詳細記事）、最近一個月全戶財產清單及綜合所得各類資料清單。
國家住都中心特別提醒，入住中央社宅不得同時領取其他租金補貼或利息補貼，請有需求的民眾務必把握這一個月的申請期，於截止日前完成送件。

💡 中央社宅 Q2 招租資訊總整理

  • 招租區域： 桃園市桃園區、臺南市新市區、臺南市東區、高雄市左營區
  • 總釋出戶數： 1,097 戶
  • 申請期間： 2026 年 5 月 22 日至 6 月 22 日
  • 租金優惠： 最低 4 折起（依所得分級）
  • 租期保障： 一般戶 6 年、育幼兒家庭最長 12 年
  • 關鍵日程： 9 月 17 日抽籤、12 月 1 日入住
  • 申請網址：「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw
資料來源：國家住宅及都市更新中心、NOWNEWS 採訪整理

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...