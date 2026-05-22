租屋族看過來！國家住宅及都市更新中心今（22）日起正式啟動第 2 季中央社會住宅招租申請，受理期間至 6 月 22 日止。本季不僅釋出橫跨桃園、臺南、高雄三地的優質物件，總戶數超過千戶，更配合《住宅法》修正擴大對「婚育家庭」的認定，育有學齡前幼兒的家庭租期最長可達 12 年，租金依所得分級最低僅需 4 折起！
🟡 全台四案連發：南、高新案釋出，桃、南候補同步開跑
國家住都中心表示，本季招租主力為臺南市新市區「新市安居」及高雄市左營區「福山安居」，共釋出 890 戶新屋。此外，也同步辦理桃園市桃園區「慈文安居」及臺南市東區「新都安居A」的候補招租，共計 207 戶，讓北中南需求者皆有機會搶進：
🟡 挺育兒最給力：婚育戶認定放寬、租期翻倍至 12 年
為了有效減輕年輕爸媽的居住負擔，本季招租特別強化「婚育家庭」的優先照顧，關鍵變動包括：
中央社宅租金以市場基準估算後，再依據家庭所得條件給予不同折數，實踐居住正義：
🟡 申請管道與小提醒：線上 24 小時受理最方便
只要年滿 18 歲的國民，符合設籍、就學或就業條件，且家庭成員在案址區域內無自有住宅者皆可申請。歡迎有居住需求的民眾於「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw）詳閱招租須知後，於受理申請期間內踴躍申請。
💡 中央社宅 Q2 招租資訊總整理
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國家住都中心表示，本季招租主力為臺南市新市區「新市安居」及高雄市左營區「福山安居」，共釋出 890 戶新屋。此外，也同步辦理桃園市桃園區「慈文安居」及臺南市東區「新都安居A」的候補招租，共計 207 戶，讓北中南需求者皆有機會搶進：
- 臺南新市安居： 670 戶（新案受理）。
- 高雄福山安居： 220 戶（新案受理）。
- 桃園慈文安居： 33 戶（候補招租）。
- 臺南新都安居A： 174 戶（候補招租）。
為了有效減輕年輕爸媽的居住負擔，本季招租特別強化「婚育家庭」的優先照顧，關鍵變動包括：
- 範圍擴大： 配合法規修正，凡育有未成年子女的家庭均納入「婚育戶」保留範圍（占總戶數 20%），不再侷限於新婚兩年內，一般所得家庭亦可申請。
- 租期加倍： 一般戶租期最長為 6 年；但若家庭中育有學齡前（6歲以下）幼兒，總租期最長可延長至 12 年，讓育兒家庭能穩定居住至孩子入學。
中央社宅租金以市場基準估算後，再依據家庭所得條件給予不同折數，實踐居住正義：
- 第 1 級（約 4 折）： 持有低收或中低收證明者。
- 第 2 級（約 7 折）： 每人每月平均所得低於最低生活費 1.5 倍者。
- 第 3 級（約 8 折）： 每人每月平均所得介於最低生活費 1.5 倍至 3.5 倍者。
只要年滿 18 歲的國民，符合設籍、就學或就業條件，且家庭成員在案址區域內無自有住宅者皆可申請。歡迎有居住需求的民眾於「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw）詳閱招租須知後，於受理申請期間內踴躍申請。
- 受理時間： 即日起至 6 月 22 日 17:00 止。
- 申請方式： 採 24 小時線上申請，可至「安居好室入口網」註冊辦理。
- 必備文件： 全戶戶籍謄本（含詳細記事）、最近一個月全戶財產清單及綜合所得各類資料清單。
💡 中央社宅 Q2 招租資訊總整理
- 招租區域： 桃園市桃園區、臺南市新市區、臺南市東區、高雄市左營區
- 總釋出戶數： 1,097 戶
- 申請期間： 2026 年 5 月 22 日至 6 月 22 日
- 租金優惠： 最低 4 折起（依所得分級）
- 租期保障： 一般戶 6 年、育幼兒家庭最長 12 年
- 關鍵日程： 9 月 17 日抽籤、12 月 1 日入住
- 申請網址：「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw）