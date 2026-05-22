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總統賴清德今（22）日出席「高階文官培訓飛躍方案115年訓練開訓典禮」時表示，打造更有韌性、更有競爭力、更能夠照顧人民的台灣，是政府堅持努力的方向，因此提出三點期許，包括善用AI科技促進政府創新治理、貫徹淨零轉型邁向智慧永續，以及建立跨域協力思維、提升國家整體韌性。他強調，政府將持續支持文官體系成長，推動國家人力資源發展與改革，也期勉高階文官以更開闊的視野與更強大的能力，回到崗位持續為國家打拚。賴清德致詞時表示，國家文官學院是國家培育治理人才的重要基地，各位參訓學員來自中央、地方，擁有各種專業才能，國家每天能夠正常運作，人民得以安心生活，背後都有各位的努力與貢獻，今天是「高階文官培訓飛躍方案」開訓典禮，他要代表國家向所有同仁表達由衷的感謝和敬意，而「飛躍方案」開辦以來，已培育超過600位優秀治理人才，也要特別感謝各位業師共同參與培育高階文官的重要工作，讓企業、醫療、金融、科技等領域的第一線經驗，得以帶入公務體系。賴清德指出，這幾年，台灣面對百年大疫、地緣政治、供應鏈重組以及極端氣候的連環考驗；而每一次考驗都能穩健度過，甚至逆勢成長，讓世界看見台灣的實力與毅力，台灣從來不怕挑戰，而是在挑戰中把握機會，並在經過困境後更上層樓。賴清德說，前天在就職兩週年談話提到，過去兩年政府堅持打造更有韌性、更有競爭力、也更能照顧人民的台灣，這也是要繼續努力的方向，並對高階文官提出三點期許。賴清德說，第一、務必善用AI科技，讓政府部門的運作和治理更創新。人工智慧的新時代已經來臨，政府積極推動「AI新十大建設」，要將AI導入百工百業，提升產業競爭力，也要讓AI成為政府治理的強大加速器。他說，各位同仁都是各機關的大腦與神經中樞，要善用AI工具，提升行政效率、強化公共服務，勇於嘗試創新的可能性，讓政府思維和產業發展都能同步前進。第二、貫徹淨零轉型，朝著智慧永續的目標大步前進。賴清德提到，為了因應氣候變遷，世界各國都在加速落實淨零碳排，今年「飛躍方案」的主軸是「智慧永續」，也代表政府施政方向，全力推動數位、綠色雙軸轉型；減碳顧企業、淨零救地球。淨零轉型是龐大的國家工程，期許各位同仁未來規劃各項政策和願景都要納入減碳、淨零精神，政府也應當以身作則，為國家打造永續發展的未來。第三、具備跨域協力的思維，讓國家更具韌性。賴清德說，韌性是指面對壓力、變動或者逆境時能夠承受打擊、應對變化，並儘速恢復運作能力，迎向未來，沒有一項挑戰會事先通知，也沒有一個風險只影響單一部會，期許同仁推動政策要有前瞻的視野，為未來布局；更要打破本位主義，具備跨域、協力思維，讓國家更具韌性、運作更有效率。賴清德期勉同仁發揮眾志成城的力量，因為每一項政策都需要團隊齊心協力推動，每一項改革也都需要眾人攜手共同完成，未來政府將持續支持文官體系成長，並繼續推動國家人力資源的發展與改革；只要政府有好人才，國家就會有好未來。