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IU、邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》，因為被觀眾批評扭曲歷史而引發爭議，被指出設定矮化國格、有辱韓之嫌。事實上，《21世紀大君夫人》是韓國國家扶持的重點項目之一，韓國文化振興院（KOCCA）昨（21）日正式做出回應，證實劇組確實獲得政府大筆資金，然而近期的歷史考證爭議將嚴重影響最終評估，未來不排除直接追回補助金。根據韓國文化振興院說明，《21世紀大君夫人》是「2025年OTT特化內容製作支援（IP確保型）」項目的最終入選作品，總計資助7部影視作品，包含4部電視劇《21世紀大君夫人》、《信號2》、《私人計程車》、《桃花盛開》以及3部非電視劇作品，總預算高達75億韓元（約1億5千萬台幣）。雖然官方並未公開個別作品的具體金額，但依據項目規章，單部作品最高可獲得將近20億韓元（約4千萬台幣）的國家補助。目前大約9成以上的補助款項皆已發放完畢，首期和中期的資金都在審查通過後順利撥付，不過最重要的成果評估預計將在5月底至6月初之間進行。由於《21世紀大君夫人》的歷史爭議，大批不滿的觀眾湧入韓國文化振興院官方平台投訴，要求政府立刻公開當初選拔《21世紀大君夫人》的評分標準與審查過程。對此，文化振興院回應，最終的結案成果評估即將開始進行，近期爆發的歷史歪曲爭議將會成為評審團評判的重要指標，很有可能直接推翻原有的撥款決定，進而實施資金追回手段。