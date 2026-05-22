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▲韓國籍MLB球星李政厚加入GD（如圖）經紀公司，成為他的師弟。（圖／IG@8lo8lo8lowme）

▲「台灣隊長」陳傑憲（左）與「韓國隊長」李政厚（右）留下合影。（圖／中華職棒提供）

▲李政厚憑藉超高顏值與球技，圈粉無數。（圖／記者葉政勳攝）

效力於美國職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人的韓國球星李政厚（Jung Hoo Lee），今（22）日正式宣布簽約Galaxy Corporation，消息曝光後立刻引發韓網與棒球圈熱議，由於該公司旗下擁有G-DRAGON、泰民、金鍾國以及坎城影帝宋康昊等大咖藝人，也讓不少網友驚呼：「根本韓國最強明星陣容再升級！」Galaxy Corporation表示，這次與李政厚簽下的是全球性戰略合作合約，內容除了國內外經紀業務之外，也包含品牌授權、數位內容、IP經營與全球行銷等領域。公司強調，希望透過AI、媒體與娛樂內容技術，進一步打造李政厚作為「全球運動明星」的新品牌價值，並以更多元方式與世界各地球迷互動。李政厚2024年挑戰大聯盟時，就曾以6年總值1.13億美元（約新台幣36億元）的超大型合約加盟舊金山巨人，當時震撼整個亞洲棒壇與美國職棒圈，加盟後他也持續繳出穩定表現，逐漸站穩大聯盟舞台，如今再簽進韓國頂級娛樂公司，也讓外界認為他未來商業價值恐怕還會持續飆升。而Galaxy Corporation近年積極布局娛樂與運動跨界市場，目前旗下藝人陣容包括BIGBANG隊長G-DRAGON、SHINee成員太珉、歌手金鍾國，以及影帝宋康昊等重量級人物，如今李政厚加入後也成為公司首位超級MLB球星，被外界視為Galaxy拓展全球體育娛樂版圖的重要一步。Galaxy Corporation代表崔龍浩（Choi Yong-ho）也表示，能與代表韓國的運動員李政厚合作非常有意義，他稱讚李政厚除了擁有世界級實力之外，也具備勤奮與健康形象，希望未來能一起成長，讓他的價值與理念在全球舞台上更加發光。隨著這次合作正式展開，也讓球迷相當期待李政厚未來在場內外的新發展。