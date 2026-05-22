我是廣告 請繼續往下閱讀

▲壽司郎「TOGO站前店」位於台北車站 atre 地下街，為全台首度導入的外帶專門店型，店內空間約11坪。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲壽司郎「SUSHIRO To Go」外帶店開幕，立食區預計6月中旬登場。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲特上壽司-松 680元，開幕期間特價600元（圖上）；豪華特選鮪魚，售價420元（圖下）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲極上散壽司370元，含有鮪魚上赤身、花枝、鮮蝦、生鮭魚、玉子、鐵火卷、小黃瓜卷。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲上排左至右，生鮭魚8貫、特上壽司-竹、壽司郎嚴選10貫；下排左至右，特上壽司-松、豪華特選鮪魚、高級海味三色丼、極上散壽司（圖／記者鍾怡婷攝）

▲炙燒六貫壽司135元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲壽司郎外帶店除了餐盒外，還有小食可選擇的「3入組壽司」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲壽司郎外帶店立食區菜單，預計6月中旬開放該區域。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲凡於店內單筆消費滿400元，即可獲得「萌抱壽司春日餐具組」。（圖／記者鍾怡婷攝）

爭鮮注意了！台灣壽司郎近日正式跨足外帶市場，全台首間「SUSHIRO To Go TOGO站前店」今（22）日在台北車站地下街試營運，《NOWNEWS》開箱菜單、價格、店內亮點，有沒有比壽司郎內用便宜一文看懂。壽司郎「TOGO站前店」位於台北車站 atre 地下街，為全台首度導入的外帶專門店型，店內空間約11坪，《NOWNEWS》記者觀察，外帶店販售品項有外帶壽司盒與單點商品，壽司都是以餐盒的形式販售，最少一次也要買三貫，並且設有立食區，不過立食區預計6月中旬才會開放，並且與外帶的菜單不同。壽司郎則表示，。另外，短期之內還沒有快速加開外帶店的規劃，未來將持續觀察市場需求與營運表現，審慎評估外帶專門店型的拓展機會。「SUSHIRO To Go」外帶品項分為套餐、單品、副餐、甜點4大類。以下精選部分菜單以及價格，現在還有更多豐富品項可以選購。，套餐的8貫生鮭魚售價250元，店內2顆一盤是售價60元、平均一顆30元，8顆只要240元；玉子壽司店內兩貫一盤售價為40元，平均單顆20元，外帶店3貫售價65元；花枝壽司店內兩貫一盤售價為40元，平均單顆20元，外帶店3貫售價65元。平均價格來看，外帶店比內用店稍貴一些。對此，壽司郎表示，外帶商品需額外考量包材與包裝設計，店內內用僅需提供餐盤，但外帶依不同品項，需搭配木盒、塑膠盒等不同包材，因此在價格設定才沒有優於內用店。壽司郎嚴選10貫（265元）：鮪魚上赤身、鮭魚腹、鮮蝦、赤蝦、竹筴魚、蔥花鮪魚軍艦、鮭魚卵軍艦、北寄貝、花枝、玉子豪華特選鮪魚（420元）：大腹、中腹、鮪魚上赤身、鐵火卷。店內售價，生鮭魚8貫（250元）：生鮭魚壽司8顆VS 店內售價生鮭魚一盤60元、8顆240元特上壽司-松（680元、開幕特價600元）：生鮭魚、中腹、大腹、鮪魚上赤身、星鰻、大鮮蝦、水煮松葉蟹、鮭魚卵軍艦、海膽軍艦、玉子、海鮮玉子卷極上散壽司（370元）：鮪魚上赤身、花枝、鮮蝦、生鮭魚、玉子、鐵火卷、小黃瓜卷高級海味三色丼（400元）：紅雪蟹肉、生鮭魚、鮪魚泥、飛魚卵、鮭魚卵、黃蘿蔔絲鮪魚上赤身3貫：售價65元鮮蝦3貫：售價65元玉子3貫：售價65元花枝3貫：售價65元「滿額限量送」自 5 月 22 日起，凡於店內單筆消費滿400元，即可獲得「萌抱壽司春日餐具組」一組，採可累贈機制，限量 500 組，送完為止。「To Go店限定集點卡」凡單筆消費滿200元即可累積1點、滿400元累積2點（以此類推），集滿指定點數即可兌換以下多重驚喜：集滿5點享下次消費折抵40元、集滿10點兌換「冷泡茶」、集滿20與30點兌換「指定萌抱壽司周邊商品」、集滿40點享下次消費折抵100元、集滿50點享「任選一件商品買一送一」。