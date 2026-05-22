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▲《21世紀大君夫人》爆出扭曲歷史爭議，男主角邊佑錫多次公開道歉。（圖／YouTube@K-Culture-NOW）

韓劇《21世紀大君夫人》近日因歷史考據問題陷入巨大爭議，話題持續在韓網延燒，MBC電視台今（22）日證實，將刪除劇中邊佑錫的重要登基場面，而原本正在舉辦的官方快閃店，也突然宣布提前縮短營運時間，引發大批粉絲震驚，從戲劇內容到周邊活動全面受影響，也讓這場風波越演越烈。這次爭議焦點，來自邊佑錫飾演的「理安大君」登基場景。韓國網友指出，劇中角色身為「自主國皇帝」，卻配戴屬於藩屬國等級的「九旒冕冠」，並非真正皇帝應使用的「十二旒冕冠」，此外大臣們高喊的也是「千歲」而非皇帝專用的「萬歲」，因此被批評歷史考據嚴重錯誤，最終電視台也決定將相關畫面刪除。隨著爭議越鬧越大，主演IU（李知恩）與邊佑錫日前已先後透過社群平台發文致歉，導演朴峻華也坦承自己對於此次問題深感責任，並向觀眾表達歉意。至於編劇劉志媛同樣在官方網站發聲，承認團隊在歷史設定與考據準備上確實存在不足，希望外界能給予修正空間。不過，也有不少粉絲替劇組抱不平，認為《21世紀大君夫人》本來就是架空世界觀的奇幻作品，並非真正歷史劇，如今卻被用極度嚴格的歷史標準檢視，似乎有些過度放大。有觀眾認為，作品核心其實是愛情與權力鬥爭，而非歷史還原，因此不該因細節問題全面否定整部戲劇。除了戲劇內容受影響之外，官方快閃店活動也緊急調整，原本預計從5月19日至28日營運10天，但官方22日突然通知粉絲，活動將縮短為7天，其中商品販售只到23日，24日至25日則僅保留展示空間，不再販售周邊商品，突如其來的變動也讓不少粉絲錯愕，而官方則向已預約觀眾致歉，希望能獲得理解。