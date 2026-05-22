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就讀高中餐飲科的小徹（化名）由於學業成績未達標準，在高一下學期決定休學，因無法接受父親嚴厲管教，小徹選擇離家，因長期出入複雜環境，加上交友不慎，逐漸接觸毒品，甚至涉及其他觸法案件。所幸在警方及少輔會及時介入輔導下，不僅與家人修復關係，更重新投入學習，目前朝木工專業發展，逐步築起屬於自己的人生藍圖。國中時期不愛念書的小徹，喜歡與朋友在外遊蕩聊天，但其實內心一直希望能學習一技之長，未來考取相關證照。因此，國中畢業後選擇就讀高中餐飲科。不過，由於學業成績未達標準，小徹在高一下學期決定休學。休學後，小徹與家人互動日漸疏離，尤其與父親經常因管教問題發生衝突。無法接受父親嚴厲管教的小徹，選擇離家獨立生活，靠著工作維生並與友人合租套房。然而，因長期出入複雜環境，加上交友不慎，逐漸接觸毒品，甚至涉及其他觸法案件。高市少年隊、少輔會在接獲通報後，立即展開輔導工作。輔導員多次家訪後輔導員除提供法治教育，協助小徹理解交友不慎、接觸毒品及觸法行為所需付出的沉重代價外，也同步進行親職教育與家庭關係修復，陪伴父子雙方逐步理解彼此心情，重新感受到對方的關愛。之後，在父親的引薦下，小徹開始接觸木工工作，並在輔導員及父親的支持下重返校園，選擇就讀木工相關科系。雖然是二度就學，但也因為曾經跌倒，更明確知道自己未來想走的路。少年隊隊長(兼少輔會執行秘書)陳仁正表示，許多少年偏差行為背後，往往隱藏著家庭關係、情感需求及自我認同等問題。少年需要的，不只是責備與標籤，而是有人願意陪伴、理解並協助他們重新找到方向。相信有愛就有奇蹟未來少年隊及少輔會也將持續結合家庭、學校及社區資源，協助更多迷途少年重拾自信，走向正向人生。