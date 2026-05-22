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台積電亞利桑那廠不斷被各界質疑存在文化管理、資源短缺等生產挑戰，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今（22）日表示，很多人不信亞利桑那廠能做到和台灣一樣好，但她強調，在台積電亞利桑那廠生產的AMD晶片，品質也非常優秀。蘇姿丰今日出席「天下45周年旗艦論壇」時指出，當時很多人不相信台積電亞利桑那廠能做到和台灣一樣好，坦白說確實是很不容易。但AMD現在已經在台積電的亞利桑那廠進行生產，而且品質非常優秀。它之所以優秀，是因為亞利桑那廠有許多實務經驗和流程，是從台灣廠的學習經驗中轉移過去，這就是所謂的互相學習、互相幫助。她也強調，台積電一直是AMD的合作夥伴，這也是超微能夠如此成功的關鍵。蘇姿丰表示，現在大家正處在一個半導體市場與AI市場發展的時期，其成長速度是前所未有的。每個月，都會被它的成長幅度所驚艷。而每次審視這些技術的應用時，都深信這就是市場成長最迅猛的黃金時期。因此對AMD來說，就是要在高效能和AI運算領域保持領先。要做到這點，就必須擁有非常強大的供應鏈，也必須擁有非常強大的合作夥伴。「所以我們一直與台灣這裡所有的夥伴保持非常緊密的合作。」她說，因此AMD正與台灣生態系中的許多公司進行合作，因為公司在先進封裝和高效能運算領域處於領先地位，將在台灣投資超過100億美元，打造技術與產能，涵蓋所有先進封裝、基板、測試產能，以及機架級整合，這是一張大大的信任票，台灣就是技術最棒的地方。而與先進封裝供應鏈合作，蘇姿丰提到，AMD在2.5D技術、CoWoS 技術、EFB 技術的應用上一直都非常積極，在3D技術的應用上同樣非常積極，而這些技術AMD也都是第一個投入量產的企業，因此，與生態系合作，以便在未來幾年擴大產能時，能有足夠的產能可用。她指出，尤其現在需求持續在攀升，他們也正要求夥伴加快擴產步伐，「而我們當然也應該共同分擔這項投資。」